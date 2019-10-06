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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1518151915201521
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 14:57

  greenozon написав:зате пишуть ставки по депошкам вверх
:D


Действительно ставки пошли вверх - 18,5 на год. К сожалению в приложении не видно - изменили ли они практику с пополнением не железного депо или нет, за что им отдельное фу, пришлось лезть на сайт.

Но там новые вопросы только появились :

Програма лояльності Передбачено кешбек від банку до 0.6% - компенсація комісії за переказ коштів на депозит


что за комиссия за перевод денег на депозит ? Имеется в виду из другого банка (надеюсь кроме УНИ) сразу на депо счет, или появились какие то новые незадокументированные "сюрпризы" типа комис за внесение на депо с родной карты ?
Surfer
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:06

  Surfer написав:
  greenozon написав:зате пишуть ставки по депошкам вверх
:D

Действительно ставки пошли вверх - 18,5 на год.

похоже свои люди во власти и НБУ особо "не укусит" :P

учетная ставка НБУ - 16.5%
Востаннє редагувалось VetalUA в Суб 05 жов, 2019 17:19, всього редагувалось 1 раз.
VetalUA
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 17:18

или фол последней надежды
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 19:39

  v57 написав:или фол последней надежды

Мне кажется, тут все проще - знают, что в ближайшее время "курс буде коливатись" и хотят наши денежки покачать на валютных качелях.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:08

  ROLF написав:
  ROLF написав:Сегодня стал жертвой шахраїв....две предавторизации с возвратом,и платеж...как где могли узнать данные карты ? У кого какие мысли?Зображення

По традиции сам спросил,сам отвечу...,по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса,картами Мони и Альфы расчитались на АЙ тюнсе, в тоже время были попытки расчета Приватом и Авалем,на Привате успел обнулить лимит на расчеты,на Авале была пустая карта. Поддержка Мони приняла заявку-будем разбираться...бла..бла,самые технологичичные и т.д.,пока результата нет. А Альфа уже списанные деньги сегодня вернула на счет,так что вот.

Моно тоже вернул...
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:13

  ROLF написав:
  ROLF написав:
  ROLF написав:Сегодня стал жертвой шахраїв....две предавторизации с возвратом,и платеж...как где могли узнать данные карты ? У кого какие мысли?Зображення

По традиции сам спросил,сам отвечу...,по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса,картами Мони и Альфы расчитались на АЙ тюнсе, в тоже время были попытки расчета Приватом и Авалем,на Привате успел обнулить лимит на расчеты,на Авале была пустая карта. Поддержка Мони приняла заявку-будем разбираться...бла..бла,самые технологичичные и т.д.,пока результата нет. А Альфа уже списанные деньги сегодня вернула на счет,так что вот.

Моно тоже вернул...

Хотя в тоже время пинал поддержку Эпл...но там стандартные отписки....проверте какие расчеты были по вашей учетной записи,может вы или ваши друзья,члены семьи и т.д.,отвечаю у меня нет учетки,тогда свяжитесь с поддержкой вашего региона...и другое бла..бла...
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:03

  ROLF написав:Моно тоже вернул...

Пришлось платить за расследование? Или заяву писать?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:16

  Slx написав:
  ROLF написав:Моно тоже вернул...

Пришлось платить за расследование? Или заяву писать?

Ничего не платил,связь по вайберу,конечно разница курса,но хоть так....
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 22:56

Re: Monobank

Обновилось сегодня приложение и в разделе получения рефссылки увидел, что за рекрутов моня даёт уже по 100 грн брутто. А рекруту планку не подняли — осталось 50 грн...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:08

  MASolomko написав:Обновилось сегодня приложение и в разделе получения рефссылки увидел, что за рекрутов моня даёт уже по 100 грн брутто. А рекруту планку не подняли — осталось 50 грн...


Рекрутеру повышают до 100 ₴ на некоторое количество дней до/после вашего дня рождения.
Computer
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