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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1519152015211522
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:03

Re: Monobank

Никак не могу понять их этот прикол. Надеются, что будет что-то типа: "Привееет! Ты же знаешь, что у меня ДР? Вот, сделай мне подарок, тебе он ничего не будет стоить - просто скачай приложение и сфоткай свои документы, чтоб получить карту. Юхууу!1!".

Странные все равно - кто на свой ДР так будет позориться? Даже для миллениалов такое будет модным разве что среди бомжей.

Лучше бы просто Моно за каждое удачное приглашение за пол года до ДР выдала бы дополнительно по 50 грн - так оно логичным и подарком выглядело бы и программой лояльности, а не вот это вот все.
Планета Кино в схожем стиле билет на ДР дарит, например: тоже и подарок, и программа лояльности.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 05:00

Re: Monobank

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MASolomko
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Подякував: 48 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:07

MASolomko У меня 50 пишет: Типа у вас 100 контактов и можно заработать 5000. Это не смотря на запрет рыться в моей телефонной книге, они все равно знают сколько у меня контактов, проныры.
Slx 100%.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 07 жов, 2019 09:10, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:10

Re: Monobank

Maksi2, у друга аналогично по 50 грн. Предыдущие сообщение убрал :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:05

ну и что там по итогам розыгрыша смартфонов? на оффсайте банка - тишина
ksv
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 13:48

  ksv написав:ну и что там по итогам розыгрыша смартфонов? на оффсайте банка - тишина

По условиям не позже 9.10.2019 должны разместить на сайте, так что вполне могут завтра опубликовать.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 19:16

  ksv написав:ну и что там по итогам розыгрыша смартфонов? на оффсайте банка - тишина

https://www.universalbank.com.ua/news/r ... k-depozitu
V2
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