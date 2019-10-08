Додано: Пон 07 жов, 2019 00:03

Никак не могу понять их этот прикол. Надеются, что будет что-то типа: "Привееет! Ты же знаешь, что у меня ДР? Вот, сделай мне подарок, тебе он ничего не будет стоить - просто скачай приложение и сфоткай свои документы, чтоб получить карту. Юхууу!1!".



Странные все равно - кто на свой ДР так будет позориться? Даже для миллениалов такое будет модным разве что среди бомжей.



Лучше бы просто Моно за каждое удачное приглашение за пол года до ДР выдала бы дополнительно по 50 грн - так оно логичным и подарком выглядело бы и программой лояльности, а не вот это вот все.

Планета Кино в схожем стиле билет на ДР дарит, например: тоже и подарок, и программа лояльности.