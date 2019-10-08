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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1520152115221523
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:15

V2
интересно в этой связи, а выиграл ли в этой акции хоть кто-то из форумчан или это были розыгрыши только для избранных слуг?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:17

  velvet написав:V2
интересно в этой связи, а выиграл ли в этой акции хоть кто-то из форумчан или это были розыгрыши только для избранных слуг?


Ось це і буде справжній тест на доброчесність міністра та компанії!
V2
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