ROLF написав:Сегодня стал жертвой шахраїв....две предавторизации с возвратом,и платеж...как где могли узнать данные карты ? У кого какие мысли?
По традиции сам спросил,сам отвечу...,по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса,картами Мони и Альфы расчитались на АЙ тюнсе, в тоже время были попытки расчета Приватом и Авалем,на Привате успел обнулить лимит на расчеты,на Авале была пустая карта. Поддержка Мони приняла заявку-будем разбираться...бла..бла,самые технологичичные и т.д.,пока результата нет. А Альфа уже списанные деньги сегодня вернула на счет,так что вот.
Моно тоже вернул...
А послуга 3-D SECURE не повинна була спрацювати при спробі оплати?