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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1521152215231524>
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:15

V2
интересно в этой связи, а выиграл ли в этой акции хоть кто-то из форумчан или это были розыгрыши только для избранных слуг?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 11:17

  velvet написав:V2
интересно в этой связи, а выиграл ли в этой акции хоть кто-то из форумчан или это были розыгрыши только для избранных слуг?


Ось це і буде справжній тест на доброчесність міністра та компанії!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:18

  ROLF написав:
  ROLF написав:
  ROLF написав:Сегодня стал жертвой шахраїв....две предавторизации с возвратом,и платеж...как где могли узнать данные карты ? У кого какие мысли?Зображення

По традиции сам спросил,сам отвечу...,по ходу был взломан какой то ак.типа мастерпасса,картами Мони и Альфы расчитались на АЙ тюнсе, в тоже время были попытки расчета Приватом и Авалем,на Привате успел обнулить лимит на расчеты,на Авале была пустая карта. Поддержка Мони приняла заявку-будем разбираться...бла..бла,самые технологичичные и т.д.,пока результата нет. А Альфа уже списанные деньги сегодня вернула на счет,так что вот.

Моно тоже вернул...


А послуга 3-D SECURE не повинна була спрацювати при спробі оплати?
el turisto
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:53

  velvet написав:V2
интересно в этой связи, а выиграл ли в этой акции хоть кто-то из форумчан


Ні. Гадаю, там ізбранні.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:04

Зачем нам, нищебродам, эти ифоны ?
Той Роксолане он нужнее )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:09

Поэтому и пишут обычно, что "сотрудники и связанные лица участия в акции не принимают".
Потому, что даже если такой честно выиграет, никто не поверит.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:11

Re: Monobank

  mustbe написав:Зачем нам, нищебродам, эти ифоны ?

В Комси2 депо відкрити під 18.5%. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:22

господа а вы видели, что теперь при переводе с моно на карту ВИЗА другого банка название торговой точки - ВАШЕ Ф.И.О.

раньше было

MONODirect(MONO011)
а теперь
IVANOV IVAN(MONO011)

:shock:

по мастеру торговая точка анонимная MONODirect(MONO011)
по визам - теперь пишет вашу вамилию и имя
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:10

Ексім дещо інакше відображає: UKR Visa Direct CH Payment STEPAN BANDERA.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:19

Re: Monobank

Подскажите, когда становится доступным депозит, по окончании, а то в правилах пишут про 5 дней, как на практике это выглядит?
Востаннє редагувалось акет в Сер 09 жов, 2019 21:56, всього редагувалось 1 раз.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
акет
 
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