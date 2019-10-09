V2
интересно в этой связи, а выиграл ли в этой акции хоть кто-то из форумчан или это были розыгрыши только для избранных слуг?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:15
V2
интересно в этой связи, а выиграл ли в этой акции хоть кто-то из форумчан или это были розыгрыши только для избранных слуг?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Сер 09 жов, 2019 11:17
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:18
А послуга 3-D SECURE не повинна була спрацювати при спробі оплати?
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:53
Ні. Гадаю, там ізбранні.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 09 жов, 2019 13:04
Зачем нам, нищебродам, эти ифоны ?
Той Роксолане он нужнее )
Додано: Сер 09 жов, 2019 13:09
Поэтому и пишут обычно, что "сотрудники и связанные лица участия в акции не принимают".
Потому, что даже если такой честно выиграет, никто не поверит.
Додано: Сер 09 жов, 2019 13:11
Re: Monobank
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:22
господа а вы видели, что теперь при переводе с моно на карту ВИЗА другого банка название торговой точки - ВАШЕ Ф.И.О.
раньше было
MONODirect(MONO011)
а теперь
IVANOV IVAN(MONO011)
по мастеру торговая точка анонимная MONODirect(MONO011)
по визам - теперь пишет вашу вамилию и имя
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:10
Ексім дещо інакше відображає: UKR Visa Direct CH Payment STEPAN BANDERA.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:19
Re: Monobank
Подскажите, когда становится доступным депозит, по окончании, а то в правилах пишут про 5 дней, как на практике это выглядит?
Востаннє редагувалось акет в Сер 09 жов, 2019 21:56, всього редагувалось 1 раз.
промокод от Минфина GFVTEBP по 50 грн Вам и мне.
|