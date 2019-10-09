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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:44
акет написав:Подскажите, если открыть депо на 12 мес, а деньги на него отправить с Альфа банка (по реквизитам), то будет ли начислен кешбек со стороны Монобанка за такое внесение денег?
А за что собственно кешбек должны дать? За бесплатный СЕП из Альфы?
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Faceless
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:54
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:12
акет написав:
Подскажите, когда становится доступным депозит, по окончании, а то в правилах пишут про 5 дней, как на практике это выглядит?
на практике нет 5 дней, сразу доступен, только не забывайте отключать автопролонгацию...
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velvet
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