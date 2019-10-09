IMPRINTER написав:господа а вы видели, что теперь при переводе с моно на карту ВИЗА другого банка название торговой точки - ВАШЕ Ф.И.О.
Напевно Дубілет в ЗЕкоманді тестує новий Закон 2179, ще до його прийняття.))
"Проєкт Закону вводить обов’язок для платіжних систем:
- супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу;
- забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу;
- встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму."