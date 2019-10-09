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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:44

Re: Monobank

акет написав:Подскажите, если открыть депо на 12 мес, а деньги на него отправить с Альфа банка (по реквизитам), то будет ли начислен кешбек со стороны Монобанка за такое внесение денег?
А за что собственно кешбек должны дать? За бесплатный СЕП из Альфы?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:54

  Igor3777 написав:
  V2 написав:
  ksv написав:ну и что там по итогам розыгрыша смартфонов? на оффсайте банка - тишина

https://www.universalbank.com.ua/news/r ... k-depozitu



Интересные дела :lol: :roll:

Что то в списке победителей - все "свои" :mrgreen:
Дубилет, походу протянул, чёрт такой !!

Вот это "РОКСОЛАНА П.+38063***6251" - вот эта - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BD%D0%B0
ещё и красивая https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21269
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:12

  акет написав:Подскажите, когда становится доступным депозит, по окончании, а то в правилах пишут про 5 дней, как на практике это выглядит?

на практике нет 5 дней, сразу доступен, только не забывайте отключать автопролонгацию...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:48

Re: Monobank

IMPRINTER написав:господа а вы видели, что теперь при переводе с моно на карту ВИЗА другого банка название торговой точки - ВАШЕ Ф.И.О.

Напевно Дубілет в ЗЕкоманді тестує новий Закон 2179, ще до його прийняття.))

"Проєкт Закону вводить обов’язок для платіжних систем:

- супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу;

- забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу;

- встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму."
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