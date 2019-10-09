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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:44
акет написав:Подскажите, если открыть депо на 12 мес, а деньги на него отправить с Альфа банка (по реквизитам), то будет ли начислен кешбек со стороны Монобанка за такое внесение денег?
А за что собственно кешбек должны дать? За бесплатный СЕП из Альфы?
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Faceless
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:54
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:12
акет написав:
Подскажите, когда становится доступным депозит, по окончании, а то в правилах пишут про 5 дней, как на практике это выглядит?
на практике нет 5 дней, сразу доступен, только не забывайте отключать автопролонгацию...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:48
IMPRINTER написав:господа а вы видели, что теперь при переводе с моно на карту ВИЗА другого банка название торговой точки - ВАШЕ Ф.И.О.
Напевно Дубілет в ЗЕкоманді тестує новий Закон 2179, ще до його прийняття.))
"Проєкт Закону вводить обов’язок для платіжних систем:
- супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу;
- забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу;
- встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму."
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stryzhko
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:20
Как кобыла сивая
Я с ней знаком
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Igor3777
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:31
V2 написав: velvet написав:V2
интересно в этой связи, а выиграл ли в этой акции хоть кто-то из форумчан или это были розыгрыши только для избранных слуг?
Ось це і буде справжній тест на доброчесність міністра та компанії!
Отже, тест не пройдено.
̶Ш̶т̶і̶р̶л̶і̶ц̶ Моня ще ніколи не була така близька до провалу
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V2
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:40
V2 написав: V2 написав: velvet написав:V2
интересно в этой связи, а выиграл ли в этой акции хоть кто-то из форумчан или это были розыгрыши только для избранных слуг?
Ось це і буде справжній тест на доброчесність міністра та компанії!
Отже, тест не пройдено.
̶Ш̶т̶і̶р̶л̶і̶ц̶ Моня ще ніколи не була така близька до провалу
похоже на то...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:49
velvet написав:
Отже, тест не пройдено.
̶Ш̶т̶і̶р̶л̶і̶ц̶ Моня ще ніколи не була така близька до провалу
А що хтось розраховував на чесний розіграш
?
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jay2004
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:55
jay2004 написав:
А що хтось розраховував на чесний розіграш
?
Інші ж банки можуть!
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V2
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:50
jay2004 написав: velvet написав:
Отже, тест не пройдено.
̶Ш̶т̶і̶р̶л̶і̶ц̶ Моня ще ніколи не була така близька до провалу
А що хтось розраховував на чесний розіграш
?
Нит, я депозит у этих жуликов, вроде как без отделений, открывать так и не решился
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Igor3777
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