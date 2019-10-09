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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1522152315241525
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:42

Re: Monobank

Пля я еще и спонсор благотворительного кишмиша стал в сентябре)) нажал ошибочно.Под сотню,но если б действительно на благое хоть пошло...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:02

Re: Monobank

  Мизантрóп написав: если б действительно на благое хоть пошло...

Роксолані? ;)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:30

  V2 написав:
  Мизантрóп написав: если б действительно на благое хоть пошло...

Роксолані? ;)


і ЗеКоманді :) ...
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:37

  V2 написав:
  Мизантрóп написав: если б действительно на благое хоть пошло...

Роксолані? ;)

пишуть дітям.Мабуть Дубілета старшого :roll:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлень: 3026
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Подякував: 345 раз.
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