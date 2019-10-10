Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:05

Собственно сабж: "Вчера Альфа-банк объявил, что 15 октября они первыми в Украине начинают выпускать карты без номера, СVV2 и срока действия.Я проверил, действительно, 15 октября никто из украинских банков начинать выпускать карты не планировал и в этот день это будет «первое в Украине» начало выпуска карт без номера.А пока у нас на улице 11 октября и мы объявляем о том, что СЕГОДНЯ мы начинаем выпуск первых в Европе (по информации от Visa и Mastercard) карт без номера, СVV2 и срока действия.Но не просто карт без номера.Это вообще не фокус.Мы начинаем выпуск платиновых карт от monobank.И, тем самым, я надеюсь, сильно изменим украинский рынок финансового VIP-сервиса.Это очень нестандартная карта.С ней мы проделали такой фокус.Мы взяли два самых высоких ранга от платежных систем Visa Infinite и MasterCard World Elite и написали на них Platinum.Понимаете? Мы взяли Mercedes S-class, назвали его Volkswagen и продаем по цене самого дешевого Volkswagen.То есть это самые крутые карты двух платежных систем. С доступом без ограничений в бизнес-залы в 450 аэропортах по программе Lounge Key, Fast line и бизнес-залы MasterCard, консьержем, выделенной поддержкой monobank и еще кучей привилегий.Также владельцы этих карт могут выбрать, какую программу лояльности они предпочитают, классический кешбэк или накопление миль из расчета 15 миль за 1000 грн. трат по карте без ограничения по сумме. Мили можно потратить на билеты любой авиакомпании.И это еще не всё про кешбэк и мили…будет приятный сюрприз с ноября.Для владельцев платиновых карт реализовано бесплатное снятие собственных средств зарубежом до 5000 грн. в месяц по любой карте, пониженный процент за пользование кредитным лимитом и более выгодный тариф на снятие наличных в счёт кредитных средств.Карты доступны в трех цветах, черный, розовый и стальной и могут, по желанию клиента, быть со всей информацией или только с фамилией владельца.Клиенту в приложении доступны обе карты и обе спокойно добавляются в кошельки Apple Pay и Google Pay. Я рекомендую взять один физический пластик платежной системы по вашему выбору и вторую карту оставить виртуальной в приложении.В таком случае, выпуск карты будет стоить 500 грн и обслуживание 250 грн.в месяц. Если хотите два физических пластика, то обслуживание будет стоить не 250 грн. в месяц, а 300 грн. Второй физический пластик выпускается бесплатно.Карты с таким наполнением никто в мире так дешево не продает. Мы заказали всего 100’000 таких карт и я очень надеюсь, что они быстро закончатсяОбязательно возьмите себе такую.Не пожалеете!Посмотрите наш промо-ролик, который мы сняли к старту и еще сегодня, специально для коллег из Альфа-банк, покажу видео вручения клиенту первой в Европе карты без номера....Сегодня в бету выходит версия на Android, в понедельник она станет доступна для всех владельцев Android. iOS выйдет в бету в понедельник, а для всех еще через пару дней.P.S. Альфа-банк, молодцы! Если бы не их анонс, мы бы еще неделю возилисьИ прошу впредь чуть раньше сообщать о своих планах."