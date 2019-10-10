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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:30
Ну тогда хотя бы миль в 2 раза больше давали. Что бы оправдать стоимость ежемесячной абонки х2
Не, вообще мне кажется что этот платиновый инфинити может зайти. Для тех кто часто летает - вроде без вариантов
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maxim2014
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:31
Flamingo написав:
В таком случае, выпуск карты будет стоить 500 грн и обслуживание 250 грн.в месяц. Если хотите два физических пластика, то обслуживание будет стоить не 250 грн. в месяц, а 300 грн. Второй физический пластик выпускается бесплатно.
Карты с таким наполнением никто в мире так дешево не продает. Мы заказали всего 100’000 таких карт и я очень надеюсь, что они быстро закончатся
Чот мне кажется, но настоящая лояльная Инфиня от Симы дешевле выходит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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2
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:56
Уточнил у поддержки - говорят что оборот по карте перед проходом делать не надо.
Как-то уж оч заманчиво звучит предложение, не?
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maxim2014
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:08
А кто подскажет курс обмена миль при покупке билетов? 15 миль это сколько в гривнах? или реально учитывая расстояние в билете?
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gonzo
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:08
gonzo
1 миля = 1 гривна
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riwalir
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:14
riwalir написав:gonzo
1 миля = 1 гривна
спс, так то вообще не очень учитывая что идет только на чеки от 1к грн которые бывают не всегда
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gonzo
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:22
gonzo написав: riwalir написав:gonzo
1 миля = 1 гривна
спс, так то вообще не очень учитывая что идет только на чеки от 1к грн которые бывают не всегда
да мили - то замануха для олигархов
Надо совершить 67 трат выше 1к (минимум 67 тыс грн) что бы смочь погасить билет стоимостью 1000 грн. На практике мне кажется что расчет идет на то, что со 100 тыс (ибо далеко не все траты идут выше 1к)
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maxim2014
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:41
так в мессаге от Гороха вроде написано, что траты без ограничения по сумме
меня больше интересует как вообще происходит процесс обмена этих миль на билеты ? любой билет можно, даже лоукоста ? как они высчитывают нужное количество миль ?
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SILVER_UA
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:50
SILVER_UA написав:
так в мессаге от Гороха вроде написано, что траты без ограничения по сумме
меня больше интересует как вообще происходит процесс обмена этих миль на билеты ? любой билет можно, даже лоукоста ? как они высчитывают нужное количество миль ?
выше ж пишут что 1 миля = 1 гривна просто
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gonzo
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:51
clientage написав:
Чот мне кажется, но настоящая лояльная Инфиня от Симы дешевле выходит
по ней тоже лаунжи все бесплатные ?
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SILVER_UA
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