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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1524152515261527>
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:30

Re: Monobank

Ну тогда хотя бы миль в 2 раза больше давали. Что бы оправдать стоимость ежемесячной абонки х2

Не, вообще мне кажется что этот платиновый инфинити может зайти. Для тех кто часто летает - вроде без вариантов
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:31

Re: Monobank

  Flamingo написав:В таком случае, выпуск карты будет стоить 500 грн и обслуживание 250 грн.в месяц. Если хотите два физических пластика, то обслуживание будет стоить не 250 грн. в месяц, а 300 грн. Второй физический пластик выпускается бесплатно.

Карты с таким наполнением никто в мире так дешево не продает. Мы заказали всего 100’000 таких карт и я очень надеюсь, что они быстро закончатся

Чот мне кажется, но настоящая лояльная Инфиня от Симы дешевле выходит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:56

Re: Monobank

Уточнил у поддержки - говорят что оборот по карте перед проходом делать не надо.
Как-то уж оч заманчиво звучит предложение, не?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:08

Re: Monobank

А кто подскажет курс обмена миль при покупке билетов? 15 миль это сколько в гривнах? или реально учитывая расстояние в билете?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:08

gonzo

1 миля = 1 гривна
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:14

  riwalir написав:gonzo

1 миля = 1 гривна

спс, так то вообще не очень учитывая что идет только на чеки от 1к грн которые бывают не всегда
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:22

  gonzo написав:
  riwalir написав:gonzo

1 миля = 1 гривна

спс, так то вообще не очень учитывая что идет только на чеки от 1к грн которые бывают не всегда

да мили - то замануха для олигархов :D
Надо совершить 67 трат выше 1к (минимум 67 тыс грн) что бы смочь погасить билет стоимостью 1000 грн. На практике мне кажется что расчет идет на то, что со 100 тыс (ибо далеко не все траты идут выше 1к)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:41

Re: Monobank

так в мессаге от Гороха вроде написано, что траты без ограничения по сумме
меня больше интересует как вообще происходит процесс обмена этих миль на билеты ? любой билет можно, даже лоукоста ? как они высчитывают нужное количество миль ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:50

  SILVER_UA написав:так в мессаге от Гороха вроде написано, что траты без ограничения по сумме
меня больше интересует как вообще происходит процесс обмена этих миль на билеты ? любой билет можно, даже лоукоста ? как они высчитывают нужное количество миль ?

выше ж пишут что 1 миля = 1 гривна просто
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:51

  clientage написав:Чот мне кажется, но настоящая лояльная Инфиня от Симы дешевле выходит :)

по ней тоже лаунжи все бесплатные ?
SILVER_UA
 
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