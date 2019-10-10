Ну тогда хотя бы миль в 2 раза больше давали. Что бы оправдать стоимость ежемесячной абонки х2
Не, вообще мне кажется что этот платиновый инфинити может зайти. Для тех кто часто летает - вроде без вариантов
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:30
Re: Monobank
Ну тогда хотя бы миль в 2 раза больше давали. Что бы оправдать стоимость ежемесячной абонки х2
Не, вообще мне кажется что этот платиновый инфинити может зайти. Для тех кто часто летает - вроде без вариантов
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:31
Re: Monobank
Чот мне кажется, но настоящая лояльная Инфиня от Симы дешевле выходит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:56
Re: Monobank
Уточнил у поддержки - говорят что оборот по карте перед проходом делать не надо.
Как-то уж оч заманчиво звучит предложение, не?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:08
Re: Monobank
А кто подскажет курс обмена миль при покупке билетов? 15 миль это сколько в гривнах? или реально учитывая расстояние в билете?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:14
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:22
да мили - то замануха для олигархов
Надо совершить 67 трат выше 1к (минимум 67 тыс грн) что бы смочь погасить билет стоимостью 1000 грн. На практике мне кажется что расчет идет на то, что со 100 тыс (ибо далеко не все траты идут выше 1к)
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:41
Re: Monobank
так в мессаге от Гороха вроде написано, что траты без ограничения по сумме
меня больше интересует как вообще происходит процесс обмена этих миль на билеты ? любой билет можно, даже лоукоста ? как они высчитывают нужное количество миль ?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:50
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:51
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