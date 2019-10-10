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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:52
gonzo написав: SILVER_UA написав:
так в мессаге от Гороха вроде написано, что траты без ограничения по сумме
меня больше интересует как вообще происходит процесс обмена этих миль на билеты ? любой билет можно, даже лоукоста ? как они высчитывают нужное количество миль ?
выше ж пишут что 1 миля = 1 гривна просто
то есть закрывают не по расстоянию, а по сумме ?
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:53
SILVER_UA написав: clientage написав:
Чот мне кажется, но настоящая лояльная Инфиня от Симы дешевле выходит
по ней тоже лаунжи все бесплатные ?
анлим и бесплатно
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:54
SILVER_UA написав: gonzo написав: SILVER_UA написав:
так в мессаге от Гороха вроде написано, что траты без ограничения по сумме
меня больше интересует как вообще происходит процесс обмена этих миль на билеты ? любой билет можно, даже лоукоста ? как они высчитывают нужное количество миль ?
выше ж пишут что 1 миля = 1 гривна просто
то есть закрывают не по расстоянию, а по сумме ?
И в отличие от кешбэка, вы практически не ограничены в сумме накопления. Копите до 20 000 миль в месяц. Курс обмена миль на билеты: 1 миля = 1 гривня. Просто выбираете покупку авиабилетов из выписки, которую необходимо погасить милями, пара касаний и стоимость авиабилета зачисляется обратно на карту. Магия!
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