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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1524152515261527
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:52

  gonzo написав:
  SILVER_UA написав:так в мессаге от Гороха вроде написано, что траты без ограничения по сумме
меня больше интересует как вообще происходит процесс обмена этих миль на билеты ? любой билет можно, даже лоукоста ? как они высчитывают нужное количество миль ?

выше ж пишут что 1 миля = 1 гривна просто

то есть закрывают не по расстоянию, а по сумме ?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:53

  SILVER_UA написав:
  clientage написав:Чот мне кажется, но настоящая лояльная Инфиня от Симы дешевле выходит :)

по ней тоже лаунжи все бесплатные ?

анлим и бесплатно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:54

  SILVER_UA написав:
  gonzo написав:
  SILVER_UA написав:так в мессаге от Гороха вроде написано, что траты без ограничения по сумме
меня больше интересует как вообще происходит процесс обмена этих миль на билеты ? любой билет можно, даже лоукоста ? как они высчитывают нужное количество миль ?

выше ж пишут что 1 миля = 1 гривна просто

то есть закрывают не по расстоянию, а по сумме ?


И в отличие от кешбэка, вы практически не ограничены в сумме накопления. Копите до 20 000 миль в месяц. Курс обмена миль на билеты: 1 миля = 1 гривня. Просто выбираете покупку авиабилетов из выписки, которую необходимо погасить милями, пара касаний и стоимость авиабилета зачисляется обратно на карту. Магия!
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