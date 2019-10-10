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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:53
SILVER_UA написав: clientage написав:
Чот мне кажется, но настоящая лояльная Инфиня от Симы дешевле выходит
по ней тоже лаунжи все бесплатные ?
анлим и бесплатно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:54
SILVER_UA написав: gonzo написав: SILVER_UA написав:
так в мессаге от Гороха вроде написано, что траты без ограничения по сумме
меня больше интересует как вообще происходит процесс обмена этих миль на билеты ? любой билет можно, даже лоукоста ? как они высчитывают нужное количество миль ?
выше ж пишут что 1 миля = 1 гривна просто
то есть закрывают не по расстоянию, а по сумме ?
И в отличие от кешбэка, вы практически не ограничены в сумме накопления. Копите до 20 000 миль в месяц. Курс обмена миль на билеты: 1 миля = 1 гривня. Просто выбираете покупку авиабилетов из выписки, которую необходимо погасить милями, пара касаний и стоимость авиабилета зачисляется обратно на карту. Магия!
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ingtrans
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:47
ingtrans написав: SILVER_UA написав: gonzo написав:
выше ж пишут что 1 миля = 1 гривна просто
то есть закрывают не по расстоянию, а по сумме ?
И в отличие от кешбэка, вы практически не ограничены в сумме накопления. Копите до 20 000 миль в месяц. Курс обмена миль на билеты: 1 миля = 1 гривня. Просто выбираете покупку авиабилетов из выписки, которую необходимо погасить милями, пара касаний и стоимость авиабилета зачисляется обратно на карту. Магия!
может и магия но какая то дохленькая. 15 миль (грн) за 1000 грн трат это 1,5% кэшбэк. ну и канеш интересно во время зачисления будет удерживаться налог или нет.
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mephala
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:53
mephala написав:
может и магия но какая то дохленькая. 15 миль (грн) за 1000 грн трат это 1,5% кэшбэк. ну и канеш интересно во время зачисления будет удерживаться налог или нет.
Нужно понимать, что это не 1,5% кэшбэк, а меньше, потому что начисления идут на траты с округлением до 1000 в меньшую сторону (т.е. за 999 грн - 0 миль, за 1999 грн - 15 миль). А траты накопленных миль в свою очередь тоже округляются до 1000, но естественно, в большую сторону (т.е. за билет стоимостью 1001 грн нужно будет заплатить 2000 миль).
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ingtrans
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:25
ingtrans написав: mephala написав:
может и магия но какая то дохленькая. 15 миль (грн) за 1000 грн трат это 1,5% кэшбэк. ну и канеш интересно во время зачисления будет удерживаться налог или нет.
Нужно понимать, что это не 1,5% кэшбэк, а меньше, потому что начисления идут на траты с округлением до 1000 в меньшую сторону (т.е. за 999 грн - 0 миль, за 1999 грн - 15 миль). А траты накопленных миль в свою очередь тоже округляются до 1000, но естественно, в большую сторону (т.е. за билет стоимостью 1001 грн нужно будет заплатить 2000 миль).
Мож лучше тада Тикетс у ОТП? Там за трату на любую сумму дают 1% бонусов, которые 1:1 до копейки тратятся на любые билеты (авиа, бус, ж/д, отели)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33
clientage написав:
Мож лучше тада Тикетс у ОТП? Там за трату на любую сумму дают 1% бонусов, которые 1:1 до копейки тратятся на любые билеты (авиа, бус, ж/д, отели)
А разве она дает безлимитный бесплатный доступ в бизнес-залы и Fastline?
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ingtrans
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:05
ingtrans написав: clientage написав:
Мож лучше тада Тикетс у ОТП? Там за трату на любую сумму дают 1% бонусов, которые 1:1 до копейки тратятся на любые билеты (авиа, бус, ж/д, отели)
А разве она дает безлимитный бесплатный доступ в бизнес-залы и Fastline?
Нее, не даёт. Она бонусы относительно нормально дает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:03
ingtrans написав: clientage написав:
Мож лучше тада Тикетс у ОТП? Там за трату на любую сумму дают 1% бонусов, которые 1:1 до копейки тратятся на любые билеты (авиа, бус, ж/д, отели)
А разве она дает безлимитный бесплатный доступ в бизнес-залы и Fastline?
канеш если каждый месяц пользоваться бизнес залами то это нехилая прибавка к кэшбэку. но для категории людей которые летают 1-2 раза в год более важен процент кэшбэка. а по вашему описанию кэшбэк от котобонды будет ничтожно мал с учетом их условий.
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mephala
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:05
mephala дык это ж карта как-раз для тех, кто летает.
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maxim2014
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:20
maxim2014 написав:mephala
дык это ж карта как-раз для тех, кто летает.
ну 1-2 раза в год это тоже летать. так что тут более корректно говорить не о тех кто в принципе летает а о тех кто летает интенсивно.
ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать?
кстати алла по трэвэл сделала 10 посещений залов бесплатных но кэшбэк 3%. какой процент клиентов делает больше 10 посещений залов за год? массово клиент выберет 3% а не анлим залы.
ЗЫ
а когда я читал вот это гороховское "для владельцев платиновых карт будет реализовано бесплатное снятие собственных средств за рубежом до 5 тыс. грн в месяц по любой карте" я чуть не оборжался от смеха. аж 200 баксов можно снять без мзды для крутых випов. для чаевых что ли? так и то не хватит
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mephala
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