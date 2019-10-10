Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:20

maxim2014 написав: mephala дык это ж карта как-раз для тех, кто летает. дык это ж карта как-раз для тех, кто летает.

ну 1-2 раза в год это тоже летать. так что тут более корректно говорить не о тех кто в принципе летает а о тех кто летает интенсивно.ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать?кстати алла по трэвэл сделала 10 посещений залов бесплатных но кэшбэк 3%. какой процент клиентов делает больше 10 посещений залов за год? массово клиент выберет 3% а не анлим залы.ЗЫа когда я читал вот это гороховское "для владельцев платиновых карт будет реализовано бесплатное снятие собственных средств за рубежом до 5 тыс. грн в месяц по любой карте" я чуть не оборжался от смеха. аж 200 баксов можно снять без мзды для крутых випов. для чаевых что ли? так и то не хватит