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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1525152615271528
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:28

mephala можно подумать что все заграницу едут снимать нал. я в большинстве случаев плачу картой. за всю историю своих поездок в банкомате снимал баксов 200 или 300.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:43

Re: Monobank

  mephala написав:ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать?

Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:49

  maxim2014 написав:mephala можно подумать что все заграницу едут снимать нал. я в большинстве случаев плачу картой. за всю историю своих поездок в банкомате снимал баксов 200 или 300.

так а вы относитесь к тем лицам которым не хватит 10 посещений в год как у аллы?

  Flamingo написав:
  mephala написав:ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать?

Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать" ;)

тот же вопрос и к вам - не хватит 10 посещений в год как дает алла?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:53

mephala хватает, но:
1) тут нет (если быть точным, пока нет... если народу зайдет - будут прикручивать гайки) обязаловки тратить 5к за месяц перед вылетом.
2) Тут нормальный грейси, и лично у меня огромный лимит
3) личная неприязнь к Алле. Когда-то был их клиентом, закрыл счета и перекрестился :D Чего только пакетная обработка транзакций стояла.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:09

  maxim2014 написав:mephala хватает, но:
1) тут нет (если быть точным, пока нет... если народу зайдет - будут прикручивать гайки) обязаловки тратить 5к за месяц перед вылетом.
2) Тут нормальный грейси, и лично у меня огромный лимит
3) личная неприязнь к Алле. Когда-то был их клиентом, закрыл счета и перекрестился :D Чего только пакетная обработка транзакций стояла.


1) ну если по карте не тратить даже 5К в месяц то тогда карта покупается только для анлимит посещения залов. так как кєшбєк тогда стремится к нулю.
2) грейс у аллы тоже нормальный. до 62 дней. ежемесячная абонка 150 грн. сколько платить нужно у котобанды?
3) ну личное это личное :D
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:10

  Flamingo написав:
  mephala написав:ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать?

Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать" ;)


неистово плюсую. сумку можно оставить в камере хранения, но за ней надо возвращаться на ж.д.; с сумкой особо по городу не погуляешь, да ещё и привлечёшь внимание бдительных полицейских. остается куковать либо на ж.д. либо в аэропорту
ukrmvs
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