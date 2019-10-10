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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:28
mephala можно подумать что все заграницу едут снимать нал. я в большинстве случаев плачу картой. за всю историю своих поездок в банкомате снимал баксов 200 или 300.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:43
Re: Monobank
Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать"
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:49
так а вы относитесь к тем лицам которым не хватит 10 посещений в год как у аллы?
тот же вопрос и к вам - не хватит 10 посещений в год как дает алла?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:53
mephala хватает, но:
1) тут нет (если быть точным, пока нет... если народу зайдет - будут прикручивать гайки) обязаловки тратить 5к за месяц перед вылетом.
2) Тут нормальный грейси, и лично у меня огромный лимит
3) личная неприязнь к Алле. Когда-то был их клиентом, закрыл счета и перекрестился Чего только пакетная обработка транзакций стояла.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:09
1) ну если по карте не тратить даже 5К в месяц то тогда карта покупается только для анлимит посещения залов. так как кєшбєк тогда стремится к нулю.
2) грейс у аллы тоже нормальный. до 62 дней. ежемесячная абонка 150 грн. сколько платить нужно у котобанды?
3) ну личное это личное
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:10
неистово плюсую. сумку можно оставить в камере хранения, но за ней надо возвращаться на ж.д.; с сумкой особо по городу не погуляешь, да ещё и привлечёшь внимание бдительных полицейских. остается куковать либо на ж.д. либо в аэропорту
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