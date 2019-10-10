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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:28
mephala можно подумать что все заграницу едут снимать нал. я в большинстве случаев плачу картой. за всю историю своих поездок в банкомате снимал баксов 200 или 300.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:43
Re: Monobank
Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать"
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:49
так а вы относитесь к тем лицам которым не хватит 10 посещений в год как у аллы?
тот же вопрос и к вам - не хватит 10 посещений в год как дает алла?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:53
mephala хватает, но:
1) тут нет (если быть точным, пока нет... если народу зайдет - будут прикручивать гайки) обязаловки тратить 5к за месяц перед вылетом.
2) Тут нормальный грейси, и лично у меня огромный лимит
3) личная неприязнь к Алле. Когда-то был их клиентом, закрыл счета и перекрестился Чего только пакетная обработка транзакций стояла.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:09
1) ну если по карте не тратить даже 5К в месяц то тогда карта покупается только для анлимит посещения залов. так как кєшбєк тогда стремится к нулю.
2) грейс у аллы тоже нормальный. до 62 дней. ежемесячная абонка 150 грн. сколько платить нужно у котобанды?
3) ну личное это личное
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:10
неистово плюсую. сумку можно оставить в камере хранения, но за ней надо возвращаться на ж.д.; с сумкой особо по городу не погуляешь, да ещё и привлечёшь внимание бдительных полицейских. остается куковать либо на ж.д. либо в аэропорту
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:39
Ну вообще то моё сообщение было о том что лаунжем приходится пользоваться и при прямом перелете. Но в проведённом вами примере - 2 поездки в год - 10 проходов мне скорее всего не хватит. Одна дальняя поездка у меня это минимум ⁴ прохода. Но это в идеале. А так проехавшись в апреле по золотому треугольнику в Индии летели из Дели на Гоа и назад. В аэропорту даболима лаунжей нет, но вна пути туда в Дели один проход пришлось осуществить. Итого за поездку пять. В ближайшую поездку летим через Доху. Стыковка и туда и назад 7-45 и 7-50.Лаунж позволяет находится до 4 часов потом или выходи или пали ещё один проход. А в аэропорту ночью мне делать нечего. Поэтому на следующую поездку потратиться по любому 6 проходов. Дальше моя следующая поездка по ЮВА в следующем году будет включать пять разных аэропортов там потратиться минимум семь проходов. То есть на вторую поездку останется три прохода. И это я подстратваюсь под ваши условия не беру короткие поездки типа на майские в Вену или Прагу. И да - если я правильно понял по тревелу идут либо проходы либо кэшбек. При таких условиях проще самой накануне поездки 20к набить и кишмиш получить и за проходы не парится
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:50
немного оффтоп, но все-же: в Аль-Махе никто с секундомером над тобой стоять не будет. Войти-войдешь, а дальше можешь там провести столько времени, сколько захочешь. Зимой лично просидел (большую часть времени проспал на сдвинутых креслах) больше 6 часов, никто не выгонял. Кстати, ночью разрешают сдвигать кресла и спать, но в 6 утра проходятся и всех будят - просят расставить кресла по местам.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:19
Кстати, меня это вопрос тоже интересует - вот интересно, в Стамбуле тоже пишут не более 3 часов, это они нас что, ночью выгонять будут, как и кто вообще контроль этого осуществляет?
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