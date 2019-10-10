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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1525152615271528 Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:28 mephala можно подумать что все заграницу едут снимать нал. я в большинстве случаев плачу картой. за всю историю своих поездок в банкомате снимал баксов 200 или 300. maxim2014 Повідомлень: 1569 З нами з: 19.09.14 Подякував: 152 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:43 Re: Monobank mephala написав: ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать? ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать?

Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать" Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать" Flamingo

Повідомлень: 3117 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:49 maxim2014 написав: mephala можно подумать что все заграницу едут снимать нал. я в большинстве случаев плачу картой. за всю историю своих поездок в банкомате снимал баксов 200 или 300. можно подумать что все заграницу едут снимать нал. я в большинстве случаев плачу картой. за всю историю своих поездок в банкомате снимал баксов 200 или 300.

так а вы относитесь к тем лицам которым не хватит 10 посещений в год как у аллы?



Flamingo написав: mephala написав: ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать? ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать?

Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать" Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать"

тот же вопрос и к вам - не хватит 10 посещений в год как дает алла? так а вы относитесь к тем лицам которым не хватит 10 посещений в год как у аллы?тот же вопрос и к вам - не хватит 10 посещений в год как дает алла? mephala Повідомлень: 5656 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:53 mephala хватает, но:

1) тут нет (если быть точным, пока нет... если народу зайдет - будут прикручивать гайки) обязаловки тратить 5к за месяц перед вылетом.

2) Тут нормальный грейси, и лично у меня огромный лимит

3) личная неприязнь к Алле. Когда-то был их клиентом, закрыл счета и перекрестился Чего только пакетная обработка транзакций стояла. хватает, но:1) тут нет (если быть точным, пока нет... если народу зайдет - будут прикручивать гайки) обязаловки тратить 5к за месяц перед вылетом.2) Тут нормальный грейси, и лично у меня огромный лимит3) личная неприязнь к Алле. Когда-то был их клиентом, закрыл счета и перекрестилсяЧего только пакетная обработка транзакций стояла. maxim2014 Повідомлень: 1569 З нами з: 19.09.14 Подякував: 152 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:09 maxim2014 написав: mephala хватает, но:

1) тут нет (если быть точным, пока нет... если народу зайдет - будут прикручивать гайки) обязаловки тратить 5к за месяц перед вылетом.

2) Тут нормальный грейси, и лично у меня огромный лимит

3) личная неприязнь к Алле. Когда-то был их клиентом, закрыл счета и перекрестился Чего только пакетная обработка транзакций стояла. хватает, но:1) тут нет (если быть точным, пока нет... если народу зайдет - будут прикручивать гайки) обязаловки тратить 5к за месяц перед вылетом.2) Тут нормальный грейси, и лично у меня огромный лимит3) личная неприязнь к Алле. Когда-то был их клиентом, закрыл счета и перекрестилсяЧего только пакетная обработка транзакций стояла.



1) ну если по карте не тратить даже 5К в месяц то тогда карта покупается только для анлимит посещения залов. так как кєшбєк тогда стремится к нулю.

2) грейс у аллы тоже нормальный. до 62 дней. ежемесячная абонка 150 грн. сколько платить нужно у котобанды?

3) ну личное это личное 1) ну если по карте не тратить даже 5К в месяц то тогда карта покупается только для анлимит посещения залов. так как кєшбєк тогда стремится к нулю.2) грейс у аллы тоже нормальный. до 62 дней. ежемесячная абонка 150 грн. сколько платить нужно у котобанды?3) ну личное это личное mephala Повідомлень: 5656 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:10 Flamingo написав: mephala написав: ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать? ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать?

Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать" Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать"



неистово плюсую. сумку можно оставить в камере хранения, но за ней надо возвращаться на ж.д.; с сумкой особо по городу не погуляешь, да ещё и привлечёшь внимание бдительных полицейских. остается куковать либо на ж.д. либо в аэропорту неистово плюсую. сумку можно оставить в камере хранения, но за ней надо возвращаться на ж.д.; с сумкой особо по городу не погуляешь, да ещё и привлечёшь внимание бдительных полицейских. остается куковать либо на ж.д. либо в аэропорту ukrmvs

Повідомлень: 79 З нами з: 22.05.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:39 mephala написав:

Flamingo написав: mephala написав: ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать? ну и ИМХО зал ожидания нужен только тем кто летает с пересадками. если рейс прямой что там ожидать?

Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать" Не согласен. Поэтому расскажу что можно ожидать при прямом рейсе: к примеру если областной центр километрах в 600 от столицы - при этом фирменный поезд приезжает в 7 утра на жд, самолет и автолюкс в 8 и 5-30 соответственно и сразу в Борисполь - ну а прямой рейс вылетает в 13-14-15 часов. Остается только "ожидать"

тот же вопрос и к вам - не хватит 10 посещений в год как дает алла? тот же вопрос и к вам - не хватит 10 посещений в год как дает алла?

Ну вообще то моё сообщение было о том что лаунжем приходится пользоваться и при прямом перелете. Но в проведённом вами примере - 2 поездки в год - 10 проходов мне скорее всего не хватит. Одна дальняя поездка у меня это минимум ⁴ прохода. Но это в идеале. А так проехавшись в апреле по золотому треугольнику в Индии летели из Дели на Гоа и назад. В аэропорту даболима лаунжей нет, но вна пути туда в Дели один проход пришлось осуществить. Итого за поездку пять. В ближайшую поездку летим через Доху. Стыковка и туда и назад 7-45 и 7-50.Лаунж позволяет находится до 4 часов потом или выходи или пали ещё один проход. А в аэропорту ночью мне делать нечего. Поэтому на следующую поездку потратиться по любому 6 проходов. Дальше моя следующая поездка по ЮВА в следующем году будет включать пять разных аэропортов там потратиться минимум семь проходов. То есть на вторую поездку останется три прохода. И это я подстратваюсь под ваши условия не беру короткие поездки типа на майские в Вену или Прагу. И да - если я правильно понял по тревелу идут либо проходы либо кэшбек. При таких условиях проще самой накануне поездки 20к набить и кишмиш получить и за проходы не парится Ну вообще то моё сообщение было о том что лаунжем приходится пользоваться и при прямом перелете. Но в проведённом вами примере - 2 поездки в год - 10 проходов мне скорее всего не хватит. Одна дальняя поездка у меня это минимум ⁴ прохода. Но это в идеале. А так проехавшись в апреле по золотому треугольнику в Индии летели из Дели на Гоа и назад. В аэропорту даболима лаунжей нет, но вна пути туда в Дели один проход пришлось осуществить. Итого за поездку пять. В ближайшую поездку летим через Доху. Стыковка и туда и назад 7-45 и 7-50.Лаунж позволяет находится до 4 часов потом или выходи или пали ещё один проход. А в аэропорту ночью мне делать нечего. Поэтому на следующую поездку потратиться по любому 6 проходов. Дальше моя следующая поездка по ЮВА в следующем году будет включать пять разных аэропортов там потратиться минимум семь проходов. То есть на вторую поездку останется три прохода. И это я подстратваюсь под ваши условия не беру короткие поездки типа на майские в Вену или Прагу. И да - если я правильно понял по тревелу идут либо проходы либо кэшбек. При таких условиях проще самой накануне поездки 20к набить и кишмиш получить и за проходы не парится Flamingo

Повідомлень: 3117 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:50 Flamingo написав: В ближайшую поездку летим через Доху. Стыковка и туда и назад 7-45 и 7-50.Лаунж позволяет находится до 4 часов потом или выходи или пали ещё один проход В ближайшую поездку летим через Доху. Стыковка и туда и назад 7-45 и 7-50.Лаунж позволяет находится до 4 часов потом или выходи или пали ещё один проход

немного оффтоп, но все-же: в Аль-Махе никто с секундомером над тобой стоять не будет. Войти-войдешь, а дальше можешь там провести столько времени, сколько захочешь. Зимой лично просидел (большую часть времени проспал на сдвинутых креслах) больше 6 часов, никто не выгонял. Кстати, ночью разрешают сдвигать кресла и спать, но в 6 утра проходятся и всех будят - просят расставить кресла по местам. немного оффтоп, но все-же: в Аль-Махе никто с секундомером над тобой стоять не будет. Войти-войдешь, а дальше можешь там провести столько времени, сколько захочешь. Зимой лично просидел (большую часть времени проспал на сдвинутых креслах) больше 6 часов, никто не выгонял. Кстати, ночью разрешают сдвигать кресла и спать, но в 6 утра проходятся и всех будят - просят расставить кресла по местам. maxim2014 Повідомлень: 1569 З нами з: 19.09.14 Подякував: 152 раз. Подякували: 122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:19 maxim2014 написав: Flamingo написав: В ближайшую поездку летим через Доху. Стыковка и туда и назад 7-45 и 7-50.Лаунж позволяет находится до 4 часов потом или выходи или пали ещё один проход В ближайшую поездку летим через Доху. Стыковка и туда и назад 7-45 и 7-50.Лаунж позволяет находится до 4 часов потом или выходи или пали ещё один проход

немного оффтоп, но все-же: в Аль-Махе никто с секундомером над тобой стоять не будет. Войти-войдешь, а дальше можешь там провести столько времени, сколько захочешь. Зимой лично просидел (большую часть времени проспал на сдвинутых креслах) больше 6 часов, никто не выгонял. Кстати, ночью разрешают сдвигать кресла и спать, но в 6 утра проходятся и всех будят - просят расставить кресла по местам. немного оффтоп, но все-же: в Аль-Махе никто с секундомером над тобой стоять не будет. Войти-войдешь, а дальше можешь там провести столько времени, сколько захочешь. Зимой лично просидел (большую часть времени проспал на сдвинутых креслах) больше 6 часов, никто не выгонял. Кстати, ночью разрешают сдвигать кресла и спать, но в 6 утра проходятся и всех будят - просят расставить кресла по местам.

Кстати, меня это вопрос тоже интересует - вот интересно, в Стамбуле тоже пишут не более 3 часов, это они нас что, ночью выгонять будут, как и кто вообще контроль этого осуществляет? Кстати, меня это вопрос тоже интересует - вот интересно, в Стамбуле тоже пишут не более 3 часов, это они нас что, ночью выгонять будут, как и кто вообще контроль этого осуществляет? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9876 З нами з: 23.01.13 Подякував: 286 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:27 Никто не контролирует время. Как они вас найдут? ))) mikos Повідомлень: 51 З нами з: 07.06.16 Подякував: 1 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1525152615271528 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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