Не знаю как, но читал на туристическом форуме, что приходилось в Дозе дважды карту прокатывать. Как на деле узнаю завтра. Но в любом случае лучше 2 прохода иметь в резерве, а то хз как оно может получится
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:32
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:00
нехило вы летаете. ну тогда вам к котобанде. интересно какой % таких клиентов.
у аллы идет все одновременно и залы и кэшбэк.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:18
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:43
Re: Monobank
Да даже не обязательно летать далеко с несколькими стыковками, чтобы набрать 10 посещений. У меня обычная поездка в Европу - это 2-3 посещения. Итого ~4 короткие поездки и уже 10 посещений. Кроме того, у monobank доступна ускоренная регистрация и Fastline на прилете в Борисполе, чего, кажется нет у Альфы. Ну и плюс по World Elite в Борисполе в Mastercard Lounge как на внутренних, так и на международных вылетах можно бесплатно провести ребенка до 16 лет, а детям далеко не все банки могут оформить премиальную карту, чтобы им можно было ходить по своей карте.
Правда, представляю, что теперь будет твориться в Mastercard Lounge на международных вылетах... Там и до этого бывало, что в пиковое время свободный столик не найдешь.
|