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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1526152715281529 Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:32 mikos написав: Никто не контролирует время. Как они вас найдут? ))) Никто не контролирует время. Как они вас найдут? )))

Не знаю как, но читал на туристическом форуме, что приходилось в Дозе дважды карту прокатывать. Как на деле узнаю завтра. Но в любом случае лучше 2 прохода иметь в резерве, а то хз как оно может получится Не знаю как, но читал на туристическом форуме, что приходилось в Дозе дважды карту прокатывать. Как на деле узнаю завтра. Но в любом случае лучше 2 прохода иметь в резерве, а то хз как оно может получится Flamingo

Повідомлень: 3120 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 629 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:00 Flamingo написав: Ну вообще то моё сообщение было о том что лаунжем приходится пользоваться и при прямом перелете. Но в проведённом вами примере - 2 поездки в год - 10 проходов мне скорее всего не хватит. Одна дальняя поездка у меня это минимум ⁴ прохода. Но это в идеале. А так проехавшись в апреле по золотому треугольнику в Индии летели из Дели на Гоа и назад. В аэропорту даболима лаунжей нет, но вна пути туда в Дели один проход пришлось осуществить. Итого за поездку пять. В ближайшую поездку летим через Доху. Стыковка и туда и назад 7-45 и 7-50.Лаунж позволяет находится до 4 часов потом или выходи или пали ещё один проход. А в аэропорту ночью мне делать нечего. Поэтому на следующую поездку потратиться по любому 6 проходов. Дальше моя следующая поездка по ЮВА в следующем году будет включать пять разных аэропортов там потратиться минимум семь проходов. То есть на вторую поездку останется три прохода. И это я подстратваюсь под ваши условия не беру короткие поездки типа на майские в Вену или Прагу. И да - если я правильно понял по тревелу идут либо проходы либо кэшбек. При таких условиях проще самой накануне поездки 20к набить и кишмиш получить и за проходы не парится Ну вообще то моё сообщение было о том что лаунжем приходится пользоваться и при прямом перелете. Но в проведённом вами примере - 2 поездки в год - 10 проходов мне скорее всего не хватит. Одна дальняя поездка у меня это минимум ⁴ прохода. Но это в идеале. А так проехавшись в апреле по золотому треугольнику в Индии летели из Дели на Гоа и назад. В аэропорту даболима лаунжей нет, но вна пути туда в Дели один проход пришлось осуществить. Итого за поездку пять. В ближайшую поездку летим через Доху. Стыковка и туда и назад 7-45 и 7-50.Лаунж позволяет находится до 4 часов потом или выходи или пали ещё один проход. А в аэропорту ночью мне делать нечего. Поэтому на следующую поездку потратиться по любому 6 проходов. Дальше моя следующая поездка по ЮВА в следующем году будет включать пять разных аэропортов там потратиться минимум семь проходов. То есть на вторую поездку останется три прохода. И это я подстратваюсь под ваши условия не беру короткие поездки типа на майские в Вену или Прагу. И да - если я правильно понял по тревелу идут либо проходы либо кэшбек. При таких условиях проще самой накануне поездки 20к набить и кишмиш получить и за проходы не парится

нехило вы летаете. ну тогда вам к котобанде. интересно какой % таких клиентов.

у аллы идет все одновременно и залы и кэшбэк. нехило вы летаете. ну тогда вам к котобанде. интересно какой % таких клиентов.у аллы идет все одновременно и залы и кэшбэк. mephala Повідомлень: 5659 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:18 mikos написав: Никто не контролирует время. Как они вас найдут? ))) Никто не контролирует время. Как они вас найдут? )))

так запускають в лаунж не раніше ніж за 3-4 год до відльоту зазначеного на квитку - вот вам і контроль так запускають в лаунж не раніше ніж за 3-4 год до відльоту зазначеного на квитку - вот вам і контроль balance Повідомлень: 94 З нами з: 24.12.16 Подякував: 5 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:43 Re: Monobank mephala написав: нехило вы летаете. ну тогда вам к котобанде. интересно какой % таких клиентов.

у аллы идет все одновременно и залы и кэшбэк. нехило вы летаете. ну тогда вам к котобанде. интересно какой % таких клиентов.у аллы идет все одновременно и залы и кэшбэк.

Да даже не обязательно летать далеко с несколькими стыковками, чтобы набрать 10 посещений. У меня обычная поездка в Европу - это 2-3 посещения. Итого ~4 короткие поездки и уже 10 посещений. Кроме того, у monobank доступна ускоренная регистрация и Fastline на прилете в Борисполе, чего, кажется нет у Альфы. Ну и плюс по World Elite в Борисполе в Mastercard Lounge как на внутренних, так и на международных вылетах можно бесплатно провести ребенка до 16 лет, а детям далеко не все банки могут оформить премиальную карту, чтобы им можно было ходить по своей карте.

Правда, представляю, что теперь будет твориться в Mastercard Lounge на международных вылетах... Там и до этого бывало, что в пиковое время свободный столик не найдешь. Да даже не обязательно летать далеко с несколькими стыковками, чтобы набрать 10 посещений. У меня обычная поездка в Европу - это 2-3 посещения. Итого ~4 короткие поездки и уже 10 посещений. Кроме того, у monobank доступна ускоренная регистрация и Fastline на прилете в Борисполе, чего, кажется нет у Альфы. Ну и плюс по World Elite в Борисполе в Mastercard Lounge как на внутренних, так и на международных вылетах можно бесплатно провести ребенка до 16 лет, а детям далеко не все банки могут оформить премиальную карту, чтобы им можно было ходить по своей карте.Правда, представляю, что теперь будет твориться в Mastercard Lounge на международных вылетах... Там и до этого бывало, что в пиковое время свободный столик не найдешь. ingtrans

Повідомлень: 89 З нами з: 31.07.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:56 Как в примате бомжеголд) guntherhouse777 Повідомлень: 4153 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1526152715281529 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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