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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:32
mikos написав:
Никто не контролирует время. Как они вас найдут? )))
Не знаю как, но читал на туристическом форуме, что приходилось в Дозе дважды карту прокатывать. Как на деле узнаю завтра. Но в любом случае лучше 2 прохода иметь в резерве, а то хз как оно может получится
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Flamingo
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:00
Flamingo написав:
Ну вообще то моё сообщение было о том что лаунжем приходится пользоваться и при прямом перелете. Но в проведённом вами примере - 2 поездки в год - 10 проходов мне скорее всего не хватит. Одна дальняя поездка у меня это минимум ⁴ прохода. Но это в идеале. А так проехавшись в апреле по золотому треугольнику в Индии летели из Дели на Гоа и назад. В аэропорту даболима лаунжей нет, но вна пути туда в Дели один проход пришлось осуществить. Итого за поездку пять. В ближайшую поездку летим через Доху. Стыковка и туда и назад 7-45 и 7-50.Лаунж позволяет находится до 4 часов потом или выходи или пали ещё один проход. А в аэропорту ночью мне делать нечего. Поэтому на следующую поездку потратиться по любому 6 проходов. Дальше моя следующая поездка по ЮВА в следующем году будет включать пять разных аэропортов там потратиться минимум семь проходов. То есть на вторую поездку останется три прохода. И это я подстратваюсь под ваши условия не беру короткие поездки типа на майские в Вену или Прагу. И да - если я правильно понял по тревелу идут либо проходы либо кэшбек. При таких условиях проще самой накануне поездки 20к набить и кишмиш получить и за проходы не парится
нехило вы летаете. ну тогда вам к котобанде. интересно какой % таких клиентов.
у аллы идет все одновременно и залы и кэшбэк.
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mephala
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:18
mikos написав:
Никто не контролирует время. Как они вас найдут? )))
так запускають в лаунж не раніше ніж за 3-4 год до відльоту зазначеного на квитку - вот вам і контроль
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balance
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:43
mephala написав:
нехило вы летаете. ну тогда вам к котобанде. интересно какой % таких клиентов.
у аллы идет все одновременно и залы и кэшбэк.
Да даже не обязательно летать далеко с несколькими стыковками, чтобы набрать 10 посещений. У меня обычная поездка в Европу - это 2-3 посещения. Итого ~4 короткие поездки и уже 10 посещений. Кроме того, у monobank доступна ускоренная регистрация и Fastline на прилете в Борисполе, чего, кажется нет у Альфы. Ну и плюс по World Elite в Борисполе в Mastercard Lounge как на внутренних, так и на международных вылетах можно бесплатно провести ребенка до 16 лет, а детям далеко не все банки могут оформить премиальную карту, чтобы им можно было ходить по своей карте.
Правда, представляю, что теперь будет твориться в Mastercard Lounge на международных вылетах... Там и до этого бывало, что в пиковое время свободный столик не найдешь.
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ingtrans
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:56
Как в примате бомжеголд)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:31
Так, навскидку, в Мегабанку абонка за Visa Infinity 200 грн/міс, оформлення безкоштовне. Кешбеку нема (точніше,по факту виходить кешбек в 200 грн за умови трат по карті більше 9к в місяць - не списується абонка).
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she_ne_investor
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:43
по инфинити 20к оборот для лаунжей нужен )
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makor06
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:07
makor06
Так. І якщо такий рух по рахунку щрмісячний, карта Сіми з 7% кешбеку + мед.страховка дійсно буде вигідніша, навіть враховуючи 10к за випуск і термін дії один рік.
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she_ne_investor
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 21:31
she_ne_investor написав:makor06
Так. І якщо такий рух по рахунку щрмісячний, карта Сіми з 7% кешбеку + мед.страховка дійсно буде вигідніша, навіть враховуючи 10к за випуск і термін дії один рік.
Так суть как раз в том, что для карт monobank для доступа к сервисам в аэропортах траты не нужны, в то время как по Infinite Мегабанка ещё и 20к в месяц потратить нужно.
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ingtrans
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:09
balance написав: mikos написав:
Никто не контролирует время. Как они вас найдут? )))
так запускають в лаунж не раніше ніж за 3-4 год до відльоту зазначеного на квитку - вот вам і контроль
Никто не проверяет время вылета. По крайней мере в Дохе. Это транзитный лаунж.
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maxim2014
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