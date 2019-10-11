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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1527152815291530
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:12

  she_ne_investor написав:makor06
Так. І якщо такий рух по рахунку щрмісячний, карта Сіми з 7% кешбеку + мед.страховка дійсно буде вигідніша, навіть враховуючи 10к за випуск і термін дії один рік.

Моно тоже страховку даёт к своим картам. Правда условий я не нашёл.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:24

Re: Monobank

Тур страховка есть у всех инфинити от визы. Надо все бронировать с карты)

И сомневаюсь что виза внезапно для Моно сделает исключение. Оборот нужен для любой карты для получения плюшек
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:29

  makor06 написав:Тур страховка есть у всех инфинити от визы. Надо все бронировать с карты)

И сомневаюсь что виза внезапно для Моно сделает исключение. Оборот нужен для любой карты для получения плюшек

Но моно утверждает что по их картам оборот не нужен.
По условиям страховки - жду от них ответ.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:36

Re: Monobank

  maxim2014 написав:по их картам оборот не нужен

... по первому разу? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:41

  clientage написав:
  maxim2014 написав:по их картам оборот не нужен

... по первому разу? :)

В принципе. Хоть по 101-му
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:43

Re: Monobank

Ответили по страховке - стандартная от визы для владельцев инфинити.
Кстати... говорят что минимум 50% должно быть оплачено этой картой, а не все 100
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:10

  maxim2014 написав:Но моно утверждает что по их картам оборот не нужен.
По условиям страховки - жду от них ответ.


нуну, они это уже про какую то фичу Мастеркарда говорили. Оказалось что казалось.
makor06
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:13

  mephala написав:владельцев платиновых карт будет реализовано бесплатное снятие собственных средств за рубежом до 5 тыс. грн в месяц по любой карте" я чуть не оборжался от смеха. аж 200 баксов можно снять без мзды для крутых випов. для чаевых что ли? так и то не хватит :lol:

Это стандартные условия, снятие 200$ в мес бесплатно для народных масс всей европы, по картам Револют и другим подобным европейским аналогам урезанного в функционале монобанка, кстати 3 цвета карт коты слизали с революта под копирку.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:16

Re: Monobank

где у револют три цвета? у них цветная, розовая и металик. по одной на каждый уровень
makor06
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