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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:12
she_ne_investor написав:makor06
Так. І якщо такий рух по рахунку щрмісячний, карта Сіми з 7% кешбеку + мед.страховка дійсно буде вигідніша, навіть враховуючи 10к за випуск і термін дії один рік.
Моно тоже страховку даёт к своим картам. Правда условий я не нашёл.
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maxim2014
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:24
Тур страховка есть у всех инфинити от визы. Надо все бронировать с карты)
И сомневаюсь что виза внезапно для Моно сделает исключение. Оборот нужен для любой карты для получения плюшек
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makor06
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:29
makor06 написав:
Тур страховка есть у всех инфинити от визы. Надо все бронировать с карты)
И сомневаюсь что виза внезапно для Моно сделает исключение. Оборот нужен для любой карты для получения плюшек
Но моно утверждает что по их картам оборот не нужен.
По условиям страховки - жду от них ответ.
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maxim2014
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:36
maxim2014 написав:
по их картам оборот не нужен
... по первому разу?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:41
clientage написав: maxim2014 написав:
по их картам оборот не нужен
... по первому разу?
В принципе. Хоть по 101-му
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maxim2014
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:43
Ответили по страховке - стандартная от визы для владельцев инфинити.
Кстати... говорят что минимум 50% должно быть оплачено этой картой, а не все 100
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maxim2014
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:10
maxim2014 написав:
Но моно утверждает что по их картам оборот не нужен.
По условиям страховки - жду от них ответ.
нуну, они это уже про какую то фичу Мастеркарда говорили. Оказалось что казалось.
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makor06
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:13
mephala написав:
владельцев платиновых карт будет реализовано бесплатное снятие собственных средств за рубежом до 5 тыс. грн в месяц по любой карте" я чуть не оборжался от смеха. аж 200 баксов можно снять без мзды для крутых випов. для чаевых что ли? так и то не хватит
Это стандартные условия, снятие 200$ в мес бесплатно для народных масс всей европы, по картам Револют и другим подобным европейским аналогам урезанного в функционале монобанка, кстати 3 цвета карт коты слизали с революта под копирку.
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Maksi2
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:16
где у револют три цвета? у них цветная, розовая и металик. по одной на каждый уровень
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makor06
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