Монобанк ніколи нормальним описом тарифів не відрізнявся. Побачимо, як буде насправді, щось у мене є сумніви що вони підписали з Visa/оператором Lounge Key договір на окремих умовах або будуть компенсовувати витрати за свій рахунок.
P.S. Написати на Infinite - Platinum. Нафіга, Карл ?! А враховуючи, що карта без номера, думаю, десь можуть і послати з цим чудом на...
she_ne_investor написав:Монобанк ніколи нормальним описом тарифів не відрізнявся. Побачимо, як буде насправді, щось у мене є сумніви що вони підписали з Visa/оператором Lounge Key договір на окремих умовах або будуть компенсовувати витрати за свій рахунок.
P.S. Написати на Infinite - Platinum. Нафіга, Карл ?! А враховуючи, що карта без номера, думаю, десь можуть і послати з цим чудом на...
Ясно що неіменну не приймуть. Лохотрон нового міністра.
Ethereum написав:Ясно що неіменну не приймуть. Лохотрон нового міністра.
Хоч би ознайомились продуктом, перед тим, як коментувати. Типово там лише ім'я і є, номер, термін дії і CVV за бажанням. А міністр "лохотронщик" навіть назву цієї організації боїться згадувати не те, що якісь тут схеми реалізовувати.
На справді, мені теж видається, що мати картку без номер як мінімум не зручно, а як максиму буде дуже підозрілим для мерчанта. А от біли пластик має бути зручно "персоналізувати".
she_ne_investor написав:Монобанк ніколи нормальним описом тарифів не відрізнявся. Побачимо, як буде насправді, щось у мене є сумніви що вони підписали з Visa/оператором Lounge Key договір на окремих умовах або будуть компенсовувати витрати за свій рахунок.
P.S. Написати на Infinite - Platinum. Нафіга, Карл ?! А враховуючи, що карта без номера, думаю, десь можуть і послати з цим чудом на...
Пропозиції + привілеї VISA Клієнт має право отримати додаткові послуги/знижки від провайдера та його партнерів. Порядок підключення “Пропозицій і привілеї VISA”, офіційні правила програми та каталоги знижок і пропозицій від партнерів на сайті провайдера послуг компанії VISA. 9.9. Стандартні умови надання провайдером послуг Клієнтам з карткою MONOBANK | Universal Bank PLATINUM описані на сайті http://www.monobank.ua/platinum та на сайті провайдерів http://www.mastercard.ua та http://www.visa.com.ua .
У той же час LoungeKey та "Бізнес зали" згадуються окремо вище за текстом. Хто знає, для залізних карток діють звичайні чи "спец." умови?