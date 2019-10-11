RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1529153015311532>
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:34

Монобанк ніколи нормальним описом тарифів не відрізнявся.
Побачимо, як буде насправді, щось у мене є сумніви що вони підписали з Visa/оператором Lounge Key договір на окремих умовах або будуть компенсовувати витрати за свій рахунок.

P.S.
Написати на Infinite - Platinum. Нафіга, Карл ?!
А враховуючи, що карта без номера, думаю, десь можуть і послати з цим чудом на...
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 23.09.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 00:22

чудо карта

их уже выдают или Горох звук соответствующий издал только ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 446
З нами з: 21.07.10
Подякував: 49 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 00:25

  she_ne_investor написав:Монобанк ніколи нормальним описом тарифів не відрізнявся.
Побачимо, як буде насправді, щось у мене є сумніви що вони підписали з Visa/оператором Lounge Key договір на окремих умовах або будуть компенсовувати витрати за свій рахунок.

P.S.
Написати на Infinite - Platinum. Нафіга, Карл ?!
А враховуючи, що карта без номера, думаю, десь можуть і послати з цим чудом на...


Ясно що неіменну не приймуть. Лохотрон нового міністра.
Ethereum
 
Повідомлень: 803
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 01:05

  SILVER_UA написав:их уже выдают или Горох звук соответствующий издал только ?

https://t.me/OGoMono/297
  Ethereum написав:Ясно що неіменну не приймуть. Лохотрон нового міністра.

Хоч би ознайомились продуктом, перед тим, як коментувати. Типово там лише ім'я і є, номер, термін дії і CVV за бажанням. А міністр "лохотронщик" навіть назву цієї організації боїться згадувати не те, що якісь тут схеми реалізовувати.

На справді, мені теж видається, що мати картку без номер як мінімум не зручно, а як максиму буде дуже підозрілим для мерчанта. А от біли пластик має бути зручно "персоналізувати".
  she_ne_investor написав:Монобанк ніколи нормальним описом тарифів не відрізнявся.
Побачимо, як буде насправді, щось у мене є сумніви що вони підписали з Visa/оператором Lounge Key договір на окремих умовах або будуть компенсовувати витрати за свій рахунок.

P.S.
Написати на Infinite - Platinum. Нафіга, Карл ?!
А враховуючи, що карта без номера, думаю, десь можуть і послати з цим чудом на...

Тарифи вже є, але там дійсно не ясно написано:
https://www.monobank.com.ua/umovy (ст. 47)
https://www.monobank.com.ua/taryfy (ст. 3)
Але це, ніби, натякає:
Пропозиції + привілеї VISA Клієнт має право отримати додаткові послуги/знижки від провайдера та його партнерів. Порядок підключення “Пропозицій і привілеї VISA”, офіційні правила програми та каталоги знижок і пропозицій від партнерів на сайті провайдера послуг компанії VISA.
9.9. Стандартні умови надання провайдером послуг Клієнтам з карткою MONOBANK | Universal Bank PLATINUM описані на сайті http://www.monobank.ua/platinum та на сайті провайдерів http://www.mastercard.ua та http://www.visa.com.ua .

У той же час LoungeKey та "Бізнес зали" згадуються окремо вище за текстом.
Хто знає, для залізних карток діють звичайні чи "спец." умови?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3620
З нами з: 18.08.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 08:37

Re: Monobank

  klug написав:Хто знає, для залізних карток діють звичайні чи "спец." умови?

В поддержке утверждали, что чтобы пользоваться сервисами в аэропортах, трат не нужно, но проверять не доводилось, поскольку траты всегда были больше необходимого минимума. Разве что через пару недель смогу попробовать на примере оплаты такси Visa Infinite. А вот снимать деньги из банкомата приходилось в Польше и в Чехии - комиссия 2% была, но со слов поддержки лимит 10000 грн (400 долларов) бескомиссионного снятия за границей установили буквально вчера и даже не успели обновить информацию о тарифах по IRON в приложении.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 09:34

Re: Monobank

Ліміти 5к/10к ввели лише вчора, після випуска пакета Платинум.
Металева айрон давала мастеркард лаунжі без врахування оббігу за 30+5 днів, а також нашару всі лаунжі від ланж кея, це5 єдина мастеркард в україні з безкоштовним ланж кеєм
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 846
З нами з: 13.10.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:37

Re: Monobank

Вмысле единственная? Любая мастеркард world elite даёт лаунжи бесплатно
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 21.05.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 11:42

  makor06 написав:Вмысле единственная? Любая мастеркард world elite даёт лаунжи бесплатно

Речь наверное конкретно о программе LoungeKey - вангую что у них вероятно лаунжи с мастерами разные. В Борисполе так 100%
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3124
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:02

Re: Monobank

Повторюсь - лаунжи там все одинаковые, LoungeKey, бесплатно безлимит. И у визы инфинити та же программа LoungeKey, бесплатно безлимит. Но у мастера есть свои 10 штук.
makor06
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1222
З нами з: 21.05.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 12:05

Re: Monobank

  makor06 написав:Повторюсь - лаунжи там все одинаковые, LoungeKey, бесплатно безлимит.

Тоже так думал до недавнего времени, но, как оказалось, это не так. Так, например, World Elite от Правэкса не дает доступа к LoungeKey вообще. И да, на международных рейсах в Борисполе залы Mastercard и Loungekey разные. На внутренних рейсах зал один для обеих программ.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 31.07.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1529153015311532>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, Дядя Дима і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23661)
12.10.2019 13:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.