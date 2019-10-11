и что что разные. можно и в мастеркардовский зайти и в лаунж кей)
Ну это не значит что у моно единственный с бесплатными залами LoungeKey. Есть например Укрсиб. и еще какие то были.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 12:21
Re: Monobank
и что что разные. можно и в мастеркардовский зайти и в лаунж кей)
Ну это не значит что у моно единственный с бесплатными залами LoungeKey. Есть например Укрсиб. и еще какие то были.
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:33
Re: Monobank
Суть в том, что не по всякой World Elite можно зайти в Loungekey бесплатно или зайти вообще.
Ну то, что единственный, писал не я, я лишь отметил, что World Elite сама по себе не дает бесплатный безлимитный доступ в Loungekey. У одних банков по World Elite в Lounge key вообще не зайдешь, а у кого-то доступ будет платным.
После того, как от Правэкса узнал, что у них по World Elite нет доступа, побродил по сайтам банков, и оказалось, что по Loungekey условия от банка к банку заметно отличаются. До того знал только об условиях monobank и ПБ.
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