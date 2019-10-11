и что что разные. можно и в мастеркардовский зайти и в лаунж кей)
Ну это не значит что у моно единственный с бесплатными залами LoungeKey. Есть например Укрсиб. и еще какие то были.
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Додано: Суб 12 жов, 2019 12:21
Re: Monobank
и что что разные. можно и в мастеркардовский зайти и в лаунж кей)
Ну это не значит что у моно единственный с бесплатными залами LoungeKey. Есть например Укрсиб. и еще какие то были.
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:33
Re: Monobank
Суть в том, что не по всякой World Elite можно зайти в Loungekey бесплатно или зайти вообще.
Ну то, что единственный, писал не я, я лишь отметил, что World Elite сама по себе не дает бесплатный безлимитный доступ в Loungekey. У одних банков по World Elite в Lounge key вообще не зайдешь, а у кого-то доступ будет платным.
После того, как от Правэкса узнал, что у них по World Elite нет доступа, побродил по сайтам банков, и оказалось, что по Loungekey условия от банка к банку заметно отличаются. До того знал только об условиях monobank и ПБ.
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:06
Конечно разные, у мастера только 8 залов и все в Европе, а у лаунжа тысяча залов по всему миру...
Но конкретные банки могут договариваться отдельно с лаунж кей, что по каким то их картам мастер, будут бесплатные проходы в лаунж кей... но я таких карт в наших банках не встречал
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Додано: Суб 12 жов, 2019 14:13
Ну у Укрсиба вроде бы самое элитное пакетное предложение, где с мастером идёт виза платинум, со стандартными условиями - 2 бесплатных посещения в год при трате 5000 за 30 дней до посещения, а не безлимит как у мони и без трат, разве нет?
А по каким мастерам, каких банков, можно бесплатно безлимитно ходить в лаунж кей?
Назовите хоть один
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