Додано: Суб 12 жов, 2019 12:33

makor06 написав: и что что разные. можно и в мастеркардовский зайти и в лаунж кей) и что что разные. можно и в мастеркардовский зайти и в лаунж кей)

makor06 написав: Ну это не значит что у моно единственный с бесплатными залами LoungeKey. Есть например Укрсиб. и еще какие то были. Ну это не значит что у моно единственный с бесплатными залами LoungeKey. Есть например Укрсиб. и еще какие то были.

Суть в том, что не по всякой World Elite можно зайти в Loungekey бесплатно или зайти вообще.Ну то, что единственный, писал не я, я лишь отметил, что World Elite сама по себе не дает бесплатный безлимитный доступ в Loungekey. У одних банков по World Elite в Lounge key вообще не зайдешь, а у кого-то доступ будет платным.После того, как от Правэкса узнал, что у них по World Elite нет доступа, побродил по сайтам банков, и оказалось, что по Loungekey условия от банка к банку заметно отличаются. До того знал только об условиях monobank и ПБ.