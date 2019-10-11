и что что разные. можно и в мастеркардовский зайти и в лаунж кей)
Ну это не значит что у моно единственный с бесплатными залами LoungeKey. Есть например Укрсиб. и еще какие то были.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:21
Re: Monobank
и что что разные. можно и в мастеркардовский зайти и в лаунж кей)
Ну это не значит что у моно единственный с бесплатными залами LoungeKey. Есть например Укрсиб. и еще какие то были.
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:33
Re: Monobank
Суть в том, что не по всякой World Elite можно зайти в Loungekey бесплатно или зайти вообще.
Ну то, что единственный, писал не я, я лишь отметил, что World Elite сама по себе не дает бесплатный безлимитный доступ в Loungekey. У одних банков по World Elite в Lounge key вообще не зайдешь, а у кого-то доступ будет платным.
После того, как от Правэкса узнал, что у них по World Elite нет доступа, побродил по сайтам банков, и оказалось, что по Loungekey условия от банка к банку заметно отличаются. До того знал только об условиях monobank и ПБ.
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:06
Конечно разные, у мастера только 8 залов и все в Европе, а у лаунжа тысяча залов по всему миру...
Но конкретные банки могут договариваться отдельно с лаунж кей, что по каким то их картам мастер, будут бесплатные проходы в лаунж кей... но я таких карт в наших банках не встречал
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:13
Ну у Укрсиба вроде бы самое элитное пакетное предложение, где с мастером идёт виза платинум, со стандартными условиями - 2 бесплатных посещения в год при трате 5000 за 30 дней до посещения, а не безлимит как у мони и без трат, разве нет?
А по каким мастерам, каких банков, можно бесплатно безлимитно ходить в лаунж кей?
Назовите хоть один
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:34
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:41
Додано: Суб 12 жов, 2019 14:51
Re: Monobank
Ну я же и говорю - пакетное предложение (комплекс услуг в одном пакете), а не карта мастер...
ну и вишенкой:
**— сервіси надаються за умови здійснення транзакцій в торгівельно-сервісній мережі та Інтернет за попередній місяць на суму не меньше ніж: 5 000 грн для карток Visa Platinum; 20 000 грн для карток Visa Infinite.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:05
а при чем тут Виза Платина если речь о Мастеркард World Elite? У Укрсиба по ним безлимитный LoungeKey.
Пока не увижу своими глазами не поверю что для Моно условие 20 000 грн они убрали. Оно для всех на сайте Визы прописано.
Тем более что у Моно Инфинити виртуальная а ВИза требует свайпнуть карту для лаунжей. И в Моно утверждали что физическая не нужна )) потом исправились.
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:34
Re: Monobank
Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения.
И с чего ты взял что у моно карта виртуальная?
Додано: Суб 12 жов, 2019 15:36
А у Райфайзена ж в каком-то там пакете даётся 6 посещений в лаунж, 2 из которых обязательно для владельца и 4 можно проводить гостей. Тоже не стандартные условия... почему по твоему моно не мог договориться?
|