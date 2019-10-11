Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.
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Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал.