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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1530153115321533
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:42

Re: Monobank

  maxim2014 написав:Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения.
И с чего ты взял что у моно карта виртуальная?

Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.

+
Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал.
Востаннє редагувалось ingtrans в Суб 12 жов, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:49

  maxim2014 написав:А у Райфайзена ж в каком-то там пакете даётся 6 посещений в лаунж, 2 из которых обязательно для владельца и 4 можно проводить гостей. Тоже не стандартные условия... почему по твоему моно не мог договориться?


6 посещений было стандартным количеством для того типа карт. И с тех пор виза поменяла правила ))) это по Инфинити было. 2 по платине и 6 по Инфинити. С тех пор виза ввела минимальный оборот и сделала бизлимит
makor06
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