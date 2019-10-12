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  #<1 ... 1530153115321533
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:42

Re: Monobank

  maxim2014 написав:Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения.
И с чего ты взял что у моно карта виртуальная?

Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.

+
Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал.
Востаннє редагувалось ingtrans в Суб 12 жов, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 15:49

  maxim2014 написав:А у Райфайзена ж в каком-то там пакете даётся 6 посещений в лаунж, 2 из которых обязательно для владельца и 4 можно проводить гостей. Тоже не стандартные условия... почему по твоему моно не мог договориться?


6 посещений было стандартным количеством для того типа карт. И с тех пор виза поменяла правила ))) это по Инфинити было. 2 по платине и 6 по Инфинити. С тех пор виза ввела минимальный оборот и сделала бизлимит
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 16:10

Re: Monobank

Может и так, я не помню что там за карта. Но... стоит учесть что у аваля есть (ну или была) возможность по своей карте проводить гостей бесплатно(!) 4 раза из 6 доступных. Таких условий, если не ошибаюсь) не у какого банка не было и нет (Читай условия индивидуальные для клиентов Аваля).
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 19:35

  maxim2014 написав:
  balance написав:
  mikos написав:Никто не контролирует время. Как они вас найдут? )))

так запускають в лаунж не раніше ніж за 3-4 год до відльоту зазначеного на квитку - вот вам і контроль

Никто не проверяет время вылета. По крайней мере в Дохе. Это транзитный лаунж.

Сейчас нахожусь в Дохе в этом самом транзитном Лаунже Аль Маха. При входе кроме карты попросили посадочный. Дальше диалог:
"- Вы можете находится в лаунже не больше 4 часов т.е. до 23:30, а вылет у вас в 3 ночи, не забудьте пожалуйста покинуть лаунж в 23:30;
- У меня есть другая карта для бесплатного прохода по ЛаунжКей, могу я продлить пребывание в Лаунже до 2-15 ночи?
- Да без проблем, только не забудьте подойти на стойку в 23:30."

Я конечно понимаю, что почти наверняка никто меня среди ночи искать в Лаунже не станет, но мне проще самому подойти к стойке и прокатать карту еще раз (или прокатать другую карту), чем "ховаться", чтобы меня нашли ;). Ведь выходить я все же буду через эту же стойку и не факт что девочка к тому времени сменится. Поэтому как там у Стивенсона в "Вересковом мёде": "мне продавать свою совесть - совестно будет при нём".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:22

  ingtrans написав:
  maxim2014 написав:Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения.
И с чего ты взял что у моно карта виртуальная?

Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.

+
Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал.

Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер
А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое?
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:22

Re: Monobank

Ты думаешь та девочка прям за тобой будет следить?... Таких как ты там тысячи за день проворачиваются :)
Можешь конечно прокатать карту ещё раз, но я бы не заморачивался.
Ну и я прошлой зимой 2 раза там был, притом оба раза была одна и та-же барышня внизу, где надо «отмечаться». Она нас запомнила с первого раза. Мало того, даже за малого денег не списали, хотя он намного старше «бесплатного» возраста.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:24

  Stringer написав:
  ingtrans написав:
  maxim2014 написав:Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения.
И с чего ты взял что у моно карта виртуальная?

Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.

+
Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал.

Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер
А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое?

Это ж он о виртуальной визе что к айрону идёт. Но там по «железному» мастеру бесплатный вход.
maxim2014
 
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