Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1530153115321533 Додано: Суб 12 жов, 2019 15:42 Re: Monobank maxim2014 написав: Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения.

И с чего ты взял что у моно карта виртуальная? Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения.И с чего ты взял что у моно карта виртуальная?

Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.



+

Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал. Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал. Востаннє редагувалось ingtrans в Суб 12 жов, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз. ingtrans

Повідомлень: 97 З нами з: 31.07.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 15:49 maxim2014 написав: А у Райфайзена ж в каком-то там пакете даётся 6 посещений в лаунж, 2 из которых обязательно для владельца и 4 можно проводить гостей. Тоже не стандартные условия... почему по твоему моно не мог договориться? А у Райфайзена ж в каком-то там пакете даётся 6 посещений в лаунж, 2 из которых обязательно для владельца и 4 можно проводить гостей. Тоже не стандартные условия... почему по твоему моно не мог договориться?



6 посещений было стандартным количеством для того типа карт. И с тех пор виза поменяла правила ))) это по Инфинити было. 2 по платине и 6 по Инфинити. С тех пор виза ввела минимальный оборот и сделала бизлимит 6 посещений было стандартным количеством для того типа карт. И с тех пор виза поменяла правила ))) это по Инфинити было. 2 по платине и 6 по Инфинити. С тех пор виза ввела минимальный оборот и сделала бизлимит makor06

Повідомлень: 1224 З нами з: 21.05.14 Подякував: 17 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 16:10 Re: Monobank Может и так, я не помню что там за карта. Но... стоит учесть что у аваля есть (ну или была) возможность по своей карте проводить гостей бесплатно(!) 4 раза из 6 доступных. Таких условий, если не ошибаюсь) не у какого банка не было и нет (Читай условия индивидуальные для клиентов Аваля). maxim2014 Повідомлень: 1581 З нами з: 19.09.14 Подякував: 152 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 19:35 maxim2014 написав: balance написав: mikos написав: Никто не контролирует время. Как они вас найдут? ))) Никто не контролирует время. Как они вас найдут? )))

так запускають в лаунж не раніше ніж за 3-4 год до відльоту зазначеного на квитку - вот вам і контроль так запускають в лаунж не раніше ніж за 3-4 год до відльоту зазначеного на квитку - вот вам і контроль

Никто не проверяет время вылета. По крайней мере в Дохе. Это транзитный лаунж. Никто не проверяет время вылета. По крайней мере в Дохе. Это транзитный лаунж.

Сейчас нахожусь в Дохе в этом самом транзитном Лаунже Аль Маха. При входе кроме карты попросили посадочный. Дальше диалог:

"- Вы можете находится в лаунже не больше 4 часов т.е. до 23:30, а вылет у вас в 3 ночи, не забудьте пожалуйста покинуть лаунж в 23:30;

- У меня есть другая карта для бесплатного прохода по ЛаунжКей, могу я продлить пребывание в Лаунже до 2-15 ночи?

- Да без проблем, только не забудьте подойти на стойку в 23:30."



Я конечно понимаю, что почти наверняка никто меня среди ночи искать в Лаунже не станет, но мне проще самому подойти к стойке и прокатать карту еще раз (или прокатать другую карту), чем "ховаться", чтобы меня нашли . Ведь выходить я все же буду через эту же стойку и не факт что девочка к тому времени сменится. Поэтому как там у Стивенсона в "Вересковом мёде": "мне продавать свою совесть - совестно будет при нём". Сейчас нахожусь в Дохе в этом самом транзитном Лаунже Аль Маха. При входе кроме карты попросили посадочный. Дальше диалог:"- Вы можете находится в лаунже не больше 4 часов т.е. до 23:30, а вылет у вас в 3 ночи, не забудьте пожалуйста покинуть лаунж в 23:30;- У меня есть другая карта для бесплатного прохода по ЛаунжКей, могу я продлить пребывание в Лаунже до 2-15 ночи?- Да без проблем, только не забудьте подойти на стойку в 23:30."Я конечно понимаю, что почти наверняка никто меня среди ночи искать в Лаунже не станет, но мне проще самому подойти к стойке и прокатать карту еще раз (или прокатать другую карту), чем "ховаться", чтобы меня нашли. Ведь выходить я все же буду через эту же стойку и не факт что девочка к тому времени сменится. Поэтому как там у Стивенсона в "Вересковом мёде": "мне продавать свою совесть - совестно будет при нём". Flamingo

Повідомлень: 3127 З нами з: 20.03.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 631 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 20:22 ingtrans написав: maxim2014 написав: Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения.

И с чего ты взял что у моно карта виртуальная? Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения.И с чего ты взял что у моно карта виртуальная?

Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.



+

Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал. Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал.

Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер

А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое? Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номерА ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое? F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9883 З нами з: 23.01.13 Подякував: 287 раз. Подякували: 1404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 20:22 Re: Monobank

Можешь конечно прокатать карту ещё раз, но я бы не заморачивался.

Ну и я прошлой зимой 2 раза там был, притом оба раза была одна и та-же барышня внизу, где надо «отмечаться». Она нас запомнила с первого раза. Мало того, даже за малого денег не списали, хотя он намного старше «бесплатного» возраста. Ты думаешь та девочка прям за тобой будет следить?... Таких как ты там тысячи за день проворачиваютсяМожешь конечно прокатать карту ещё раз, но я бы не заморачивался.Ну и я прошлой зимой 2 раза там был, притом оба раза была одна и та-же барышня внизу, где надо «отмечаться». Она нас запомнила с первого раза. Мало того, даже за малого денег не списали, хотя он намного старше «бесплатного» возраста. maxim2014 Повідомлень: 1581 З нами з: 19.09.14 Подякував: 152 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 20:24 Stringer написав: ingtrans написав: maxim2014 написав: Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения.

И с чего ты взял что у моно карта виртуальная? Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения.И с чего ты взял что у моно карта виртуальная?

Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.



+

Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал. Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал.

Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер

А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое? Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номерА ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое?

Это ж он о виртуальной визе что к айрону идёт. Но там по «железному» мастеру бесплатный вход. Это ж он о виртуальной визе что к айрону идёт. Но там по «железному» мастеру бесплатный вход. maxim2014 Повідомлень: 1581 З нами з: 19.09.14 Подякував: 152 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1530153115321533 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 6 гостейМодератори: ТупУм