Додано: Суб 12 жов, 2019 19:35

maxim2014 написав: balance написав: mikos написав: Никто не контролирует время. Как они вас найдут? ))) Никто не контролирует время. Как они вас найдут? )))

так запускають в лаунж не раніше ніж за 3-4 год до відльоту зазначеного на квитку - вот вам і контроль так запускають в лаунж не раніше ніж за 3-4 год до відльоту зазначеного на квитку - вот вам і контроль

Никто не проверяет время вылета. По крайней мере в Дохе. Это транзитный лаунж. Никто не проверяет время вылета. По крайней мере в Дохе. Это транзитный лаунж.

Сейчас нахожусь в Дохе в этом самом транзитном Лаунже Аль Маха. При входе кроме карты попросили посадочный. Дальше диалог:"- Вы можете находится в лаунже не больше 4 часов т.е. до 23:30, а вылет у вас в 3 ночи, не забудьте пожалуйста покинуть лаунж в 23:30;- У меня есть другая карта для бесплатного прохода по ЛаунжКей, могу я продлить пребывание в Лаунже до 2-15 ночи?- Да без проблем, только не забудьте подойти на стойку в 23:30."Я конечно понимаю, что почти наверняка никто меня среди ночи искать в Лаунже не станет, но мне проще самому подойти к стойке и прокатать карту еще раз (или прокатать другую карту), чем "ховаться", чтобы меня нашли. Ведь выходить я все же буду через эту же стойку и не факт что девочка к тому времени сменится. Поэтому как там у Стивенсона в "Вересковом мёде": "мне продавать свою совесть - совестно будет при нём".