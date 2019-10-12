maxim2014 написав:Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения. И с чего ты взял что у моно карта виртуальная?
Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.
+ Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал.
Востаннє редагувалось ingtrans в Суб 12 жов, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
maxim2014 написав:А у Райфайзена ж в каком-то там пакете даётся 6 посещений в лаунж, 2 из которых обязательно для владельца и 4 можно проводить гостей. Тоже не стандартные условия... почему по твоему моно не мог договориться?
6 посещений было стандартным количеством для того типа карт. И с тех пор виза поменяла правила ))) это по Инфинити было. 2 по платине и 6 по Инфинити. С тех пор виза ввела минимальный оборот и сделала бизлимит
Может и так, я не помню что там за карта. Но... стоит учесть что у аваля есть (ну или была) возможность по своей карте проводить гостей бесплатно(!) 4 раза из 6 доступных. Таких условий, если не ошибаюсь) не у какого банка не было и нет (Читай условия индивидуальные для клиентов Аваля).
mikos написав:Никто не контролирует время. Как они вас найдут? )))
так запускають в лаунж не раніше ніж за 3-4 год до відльоту зазначеного на квитку - вот вам і контроль
Никто не проверяет время вылета. По крайней мере в Дохе. Это транзитный лаунж.
Сейчас нахожусь в Дохе в этом самом транзитном Лаунже Аль Маха. При входе кроме карты попросили посадочный. Дальше диалог: "- Вы можете находится в лаунже не больше 4 часов т.е. до 23:30, а вылет у вас в 3 ночи, не забудьте пожалуйста покинуть лаунж в 23:30; - У меня есть другая карта для бесплатного прохода по ЛаунжКей, могу я продлить пребывание в Лаунже до 2-15 ночи? - Да без проблем, только не забудьте подойти на стойку в 23:30."
Я конечно понимаю, что почти наверняка никто меня среди ночи искать в Лаунже не станет, но мне проще самому подойти к стойке и прокатать карту еще раз (или прокатать другую карту), чем "ховаться", чтобы меня нашли . Ведь выходить я все же буду через эту же стойку и не факт что девочка к тому времени сменится. Поэтому как там у Стивенсона в "Вересковом мёде": "мне продавать свою совесть - совестно будет при нём".
maxim2014 написав:Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения. И с чего ты взял что у моно карта виртуальная?
Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.
+ Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал.
Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое?
Ты думаешь та девочка прям за тобой будет следить?... Таких как ты там тысячи за день проворачиваются Можешь конечно прокатать карту ещё раз, но я бы не заморачивался. Ну и я прошлой зимой 2 раза там был, притом оба раза была одна и та-же барышня внизу, где надо «отмечаться». Она нас запомнила с первого раза. Мало того, даже за малого денег не списали, хотя он намного старше «бесплатного» возраста.
maxim2014 написав:Не нужна карта для прохода в лаунж (по крайней мере, у меня никогда не спрашивали). Можно просто показать qr с приложения. И с чего ты взял что у моно карта виртуальная?
Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.
+ Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал.
Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое?
Это ж он о виртуальной визе что к айрону идёт. Но там по «железному» мастеру бесплатный вход.
ingtrans написав:Для IRON World Elite QR-код не формируется, а Visa Infinite, которая идет с IRON, только виртуальная и вообще приложением воспринимается как невалидная. Поэтому физическая карта по любому нужна. Для платины, если верить Гороховскому, обе карты можно заказать физическими.
+ Вернее может физическая и не нужна. Поддержка мне поначалу ответила, что можно проходить, показав в приложении, но потом написали, что по правилам Loungekey нет возможности зайти по виртуальной карте, но посколку есть физическая IRON, я дальнейшие вопросы не задавал.
Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое?
Это ж он о виртуальной визе что к айрону идёт. Но там по «железному» мастеру бесплатный вход.
Вот именно! Так это действительно, что виза инвалидная, а по железке нет кьюар кода?
Stringer написав:Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер
Виртуальная, которая идет к IRON, да, бесполезна, но она и не нужна, потому что у физической World Elite тот же функционал, что касается сервисов в аэропорту, поэтому вместо кода приходится давать карту. Это, по сути, мелочь. Единственное реальное неудобство - не получится в зал провести супругу по QR-коду по Infinite
Stringer написав:А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое?
World Elite регистрируется, но вкладки Digital Card в приложении в этом случае просто нет. И это не только у меня, пара пользователей тоже отписывались, что QR-кода нет. Если меняю карту на платиновую Visa от ПБ, то этот пункт и, соответственно, QR-код есть.