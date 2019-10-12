Stringer написав:Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер
Виртуальная, которая идет к IRON, да, бесполезна, но она и не нужна, потому что у физической World Elite тот же функционал, что касается сервисов в аэропорту, поэтому вместо кода приходится давать карту. Это, по сути, мелочь. Единственное реальное неудобство - не получится в зал провести супругу по QR-коду по Infinite
Stringer написав:А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое?
World Elite регистрируется, но вкладки Digital Card в приложении в этом случае просто нет. И это не только у меня, пара пользователей тоже отписывались, что QR-кода нет. Если меняю карту на платиновую Visa от ПБ, то этот пункт и, соответственно, QR-код есть.
Просто получается, что новый Платинум, если он такой как описал горох, тупо превращает айрон в кусок железного овна
Stringer написав:Просто получается, что новый Платинум, если он такой как описал горох, тупо превращает айрон в кусок железного овна
Ну не совсем прям так, но близко к тому Фактически разница между IRON и этой платиной минимальна: снятие за границей без комиссии 10000 (IRON) vs 5000 (платина), 20 миль за 1000 грн (IRON) vs 15 (платина) (а мильный кэшбэк далеко не всем будет выгоден), 30 дней льготный период (IRON) vs 62 (платина). Вот и все различия. А по цене, если IRON достался не бесплатно, разница всё таки более существенная. Поэтому то ли запас железных карт кончился, то ли еще что, но думаю, что спрос на IRON резко упадет