Stringer написав: Просто получается, что новый Платинум, если он такой как описал горох, тупо превращает айрон в кусок железного овна Просто получается, что новый Платинум, если он такой как описал горох, тупо превращает айрон в кусок железного овна

Ну не совсем прям так, но близко к томуФактически разница между IRON и этой платиной минимальна: снятие за границей без комиссии 10000 (IRON) vs 5000 (платина), 20 миль за 1000 грн (IRON) vs 15 (платина) (а мильный кэшбэк далеко не всем будет выгоден), 30 дней льготный период (IRON) vs 62 (платина). Вот и все различия. А по цене, если IRON достался не бесплатно, разница всё таки более существенная. Поэтому то ли запас железных карт кончился, то ли еще что, но думаю, что спрос на IRON резко упадет