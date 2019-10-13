ingtrans написав:

Stringer написав: Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер

Stringer написав: А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое? А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое?

Виртуальная, которая идет к IRON, да, бесполезна, но она и не нужна, потому что у физической World Elite тот же функционал, что касается сервисов в аэропорту, поэтому вместо кода приходится давать карту. Это, по сути, мелочь. Единственное реальное неудобство - не получится в зал провести супругу по QR-коду по InfiniteWorld Elite регистрируется, но вкладки Digital Card в приложении в этом случае просто нет. И это не только у меня, пара пользователей тоже отписывались, что QR-кода нет. Если меняю карту на платиновую Visa от ПБ, то этот пункт и, соответственно, QR-код есть.