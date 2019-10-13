Stringer написав:Тоесть монина виза инфинити бесполезна вообще в плане посещений лаунж кей? Вот это номер
Виртуальная, которая идет к IRON, да, бесполезна, но она и не нужна, потому что у физической World Elite тот же функционал, что касается сервисов в аэропорту, поэтому вместо кода приходится давать карту. Это, по сути, мелочь. Единственное реальное неудобство - не получится в зал провести супругу по QR-коду по Infinite
Stringer написав:А ворлд элит регистрируется в приложении лаунж кей, но нет поля электронная карта или оно просто пустое?
World Elite регистрируется, но вкладки Digital Card в приложении в этом случае просто нет. И это не только у меня, пара пользователей тоже отписывались, что QR-кода нет. Если меняю карту на платиновую Visa от ПБ, то этот пункт и, соответственно, QR-код есть.
Просто получается, что новый Платинум, если он такой как описал горох, тупо превращает айрон в кусок железного овна
Stringer написав:Просто получается, что новый Платинум, если он такой как описал горох, тупо превращает айрон в кусок железного овна
Ну не совсем прям так, но близко к тому Фактически разница между IRON и этой платиной минимальна: снятие за границей без комиссии 10000 (IRON) vs 5000 (платина), 20 миль за 1000 грн (IRON) vs 15 (платина) (а мильный кэшбэк далеко не всем будет выгоден), 30 дней льготный период (IRON) vs 62 (платина). Вот и все различия. А по цене, если IRON достался не бесплатно, разница всё таки более существенная. Поэтому то ли запас железных карт кончился, то ли еще что, но думаю, что спрос на IRON резко упадет
maxim2014 написав:Ты думаешь та девочка прям за тобой будет следить?
Есть такое выражение "Respect yourself" - надеюсь поймете к чему оно
Плюсую.Но почему-то многим у нас не понять что есть правила, законы...
Я не отношусь к тем людям, которые при любом удобном случае пруться в лаунж пожрать и побухать, но в то-же самое время не вижу ничего зазорного в том, что бы просидеть в нем больше 4 часов при длинной пересадке. Еслито прямой рейс, или короткая пересадка - я туда даже не суюсь
В этом месяце опция кешбэка по Multiplex звучит как "15% на первую покупку через сайт или приложение Multiplex" Кто-нибудь уже пользовался? При покупке в обычной кассе кинотеатра Multiplex - кешбэка нет? Я с их приложением даже и не знаком, не знал, что есть такое.
За столько лет ни разу так не покупал - зачем? Вам не интересны лучшие места?
Скажем так, расположение Multiplex у нас настолько неудобно, что был в нем от силы раза 3 за последние годы... К тому же, у нас он не пользуется особым спросом, и места хорошие есть всегда, даже если прийти сразу перед началом сеанса. Но вернемся к моему вопросу. Я правильно понял, надо брать через приложение, тогда кешбэк будет? Приложение уже скачал, прикольное.