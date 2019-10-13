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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1532153315341535
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:40

Искатель
Думаю, что или через приложение, или через сайт. На кассе точно бы не рисковал.

P.S. У нас почти всегда всё забито - самый популярный кинотеатр Запорожья. И самый дорогой.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:41

Re: Monobank

Искатель написав:В этом месяце опция кешбэка по Multiplex звучит как "15% на первую покупку через сайт или приложение Multiplex"
Кто-нибудь уже пользовался?
При покупке в обычной кассе кинотеатра Multiplex - кешбэка нет?
Я с их приложением даже и не знаком, не знал, что есть такое.

Кто в курсе, расскажите немного. Спасибо заранее.
Пользовался, дало при покупке в кассе 15%
Кстати, в мультиплексе и бар шёл как кинотеатры :)
Faceless
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