Искатель
Думаю, что или через приложение, или через сайт. На кассе точно бы не рисковал.
P.S. У нас почти всегда всё забито - самый популярный кинотеатр Запорожья. И самый дорогой.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 жов, 2019 19:40
Искатель
Думаю, что или через приложение, или через сайт. На кассе точно бы не рисковал.
P.S. У нас почти всегда всё забито - самый популярный кинотеатр Запорожья. И самый дорогой.
Додано: Нед 13 жов, 2019 19:41
Re: Monobank
Пользовался, дало при покупке в кассе 15%
Кстати, в мультиплексе и бар шёл как кинотеатры
Додано: Нед 13 жов, 2019 21:07
Да , бар всегда идёт как кинотеатры. А вот по кассу и партнёрские 15% - обидно... в этом месяце надо было купить пригласительных почти на 1.5к, оплатил другой картой подумав что шары не будет
|