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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1532153315341535
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:40

Искатель
Думаю, что или через приложение, или через сайт. На кассе точно бы не рисковал.

P.S. У нас почти всегда всё забито - самый популярный кинотеатр Запорожья. И самый дорогой.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 19:41

Re: Monobank

Искатель написав:В этом месяце опция кешбэка по Multiplex звучит как "15% на первую покупку через сайт или приложение Multiplex"
Кто-нибудь уже пользовался?
При покупке в обычной кассе кинотеатра Multiplex - кешбэка нет?
Я с их приложением даже и не знаком, не знал, что есть такое.

Кто в курсе, расскажите немного. Спасибо заранее.
Пользовался, дало при покупке в кассе 15%
Кстати, в мультиплексе и бар шёл как кинотеатры :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 21:07

  Faceless написав:
Искатель написав:В этом месяце опция кешбэка по Multiplex звучит как "15% на первую покупку через сайт или приложение Multiplex"
Кто-нибудь уже пользовался?
При покупке в обычной кассе кинотеатра Multiplex - кешбэка нет?
Я с их приложением даже и не знаком, не знал, что есть такое.

Кто в курсе, расскажите немного. Спасибо заранее.
Пользовался, дало при покупке в кассе 15%
Кстати, в мультиплексе и бар шёл как кинотеатры :)

Да , бар всегда идёт как кинотеатры. А вот по кассу и партнёрские 15% - обидно... в этом месяце надо было купить пригласительных почти на 1.5к, оплатил другой картой подумав что шары не будет :)
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:56

  Faceless написав:
Искатель написав:В этом месяце опция кешбэка по Multiplex звучит как "15% на первую покупку через сайт или приложение Multiplex"
Кто-нибудь уже пользовался?
При покупке в обычной кассе кинотеатра Multiplex - кешбэка нет?
Я с их приложением даже и не знаком, не знал, что есть такое.

Кто в курсе, расскажите немного. Спасибо заранее.
Пользовался, дало при покупке в кассе 15%
Кстати, в мультиплексе и бар шёл как кинотеатры :)

Уточню: именно в этом месяце пользовались? Потому как в прошлом вроде было просто Multiplex, без дополнительных условий? А в этом вроде только "сайт и приложение".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:33

Re: Monobank

Кто-нибудь сталкивался с проблемой начисления бонуса за приглашённого друга?
У пользователя уже 6 приглашённых в Монобанк знакомых, пытается добавить 7-го. С каждым из шести предыдущих была одна и та же проблема - бонус автоматически не начислялся, каждый раз приходилось писать в поддержку и приглашение постфактум подтверждали вручную.
Добавление пользователя делается по описанному алгоритму, куда уж проще. Берётся свежая ссылка, отправляется по мессенджеру знакомому, тот устанавливает.
На 7-й раз поддержка ведёт себя странно, отказывается решать проблему, не слишком-то хочет разбираться почему ситуация возникает в принципе.
Другой пользователь со своего смартфона делает те же действия и новый друг после регистрации и получения карты добавляется в автоматическом режиме, с получением бонуса.
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:54

Re: Monobank

Искатель написав:
  Faceless написав:
Искатель написав:В этом месяце опция кешбэка по Multiplex звучит как "15% на первую покупку через сайт или приложение Multiplex"
Кто-нибудь уже пользовался?
При покупке в обычной кассе кинотеатра Multiplex - кешбэка нет?
Я с их приложением даже и не знаком, не знал, что есть такое.

Кто в курсе, расскажите немного. Спасибо заранее.
Пользовался, дало при покупке в кассе 15%
Кстати, в мультиплексе и бар шёл как кинотеатры :)

Уточню: именно в этом месяце пользовались? Потому как в прошлом вроде было просто Multiplex, без дополнительных условий? А в этом вроде только "сайт и приложение".


Таки в прошлом, в этом Альфой пользуюсь, так как думаю, что Моно больше не насыпет
Faceless
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Повідомлень: 25762
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:54

  SaimonWorld написав:Кто-нибудь сталкивался с проблемой начисления бонуса за приглашённого друга?
У пользователя уже 6 приглашённых в Монобанк знакомых, пытается добавить 7-го. С каждым из шести предыдущих была одна и та же проблема - бонус автоматически не начислялся, каждый раз приходилось писать в поддержку и приглашение постфактум подтверждали вручную.
Добавление пользователя делается по описанному алгоритму, куда уж проще. Берётся свежая ссылка, отправляется по мессенджеру знакомому, тот устанавливает.
На 7-й раз поддержка ведёт себя странно, отказывается решать проблему, не слишком-то хочет разбираться почему ситуация возникает в принципе.
Другой пользователь со своего смартфона делает те же действия и новый друг после регистрации и получения карты добавляется в автоматическом режиме, с получением бонуса.

приглашал 2 друзей. 1 раз начислили и ему и мне автоматически, 2ой раз через поддержку, по какому принципу бочит начисление не известно
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:00

Re: Monobank

SaimonWorld, из того, что предположить, так это:
1) через какой браузер друзья открывают ссылку? Скорее лучше открывать через Google Chrome;
2) на устройствах друзей есть программы для блокировки рекламы, например, Adguard?
MASolomko
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