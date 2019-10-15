Искатель
Думаю, что или через приложение, или через сайт. На кассе точно бы не рисковал.
P.S. У нас почти всегда всё забито - самый популярный кинотеатр Запорожья. И самый дорогой.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 19:40
Искатель
Думаю, что или через приложение, или через сайт. На кассе точно бы не рисковал.
P.S. У нас почти всегда всё забито - самый популярный кинотеатр Запорожья. И самый дорогой.
Додано: Нед 13 жов, 2019 19:41
Re: Monobank
Пользовался, дало при покупке в кассе 15%
Кстати, в мультиплексе и бар шёл как кинотеатры
Додано: Нед 13 жов, 2019 21:07
Да , бар всегда идёт как кинотеатры. А вот по кассу и партнёрские 15% - обидно... в этом месяце надо было купить пригласительных почти на 1.5к, оплатил другой картой подумав что шары не будет
Додано: Вів 15 жов, 2019 14:56
Уточню: именно в этом месяце пользовались? Потому как в прошлом вроде было просто Multiplex, без дополнительных условий? А в этом вроде только "сайт и приложение".
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:33
Re: Monobank
Кто-нибудь сталкивался с проблемой начисления бонуса за приглашённого друга?
У пользователя уже 6 приглашённых в Монобанк знакомых, пытается добавить 7-го. С каждым из шести предыдущих была одна и та же проблема - бонус автоматически не начислялся, каждый раз приходилось писать в поддержку и приглашение постфактум подтверждали вручную.
Добавление пользователя делается по описанному алгоритму, куда уж проще. Берётся свежая ссылка, отправляется по мессенджеру знакомому, тот устанавливает.
На 7-й раз поддержка ведёт себя странно, отказывается решать проблему, не слишком-то хочет разбираться почему ситуация возникает в принципе.
Другой пользователь со своего смартфона делает те же действия и новый друг после регистрации и получения карты добавляется в автоматическом режиме, с получением бонуса.
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:54
Re: Monobank
Таки в прошлом, в этом Альфой пользуюсь, так как думаю, что Моно больше не насыпет
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:54
приглашал 2 друзей. 1 раз начислили и ему и мне автоматически, 2ой раз через поддержку, по какому принципу бочит начисление не известно
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:00
Re: Monobank
SaimonWorld, из того, что предположить, так это:
1) через какой браузер друзья открывают ссылку? Скорее лучше открывать через Google Chrome;
2) на устройствах друзей есть программы для блокировки рекламы, например, Adguard?
Додано: Вів 15 жов, 2019 20:52
MASolomko Все 6 приглашенных человек точно не использовали никаких блокировщиков рекламы, думаю никто из них не использует блокировщики.
Браузеры тоже у всех по умолчанию, открывают ссылки из Вайбера.
Никакой подставы, у меня подозрение больше на то что может реф. ссылка неверно формируется или где-то какое-то время неправильно записывается из-за чего не срабатывает автоматизация.
Ну и пока больше всего печалит то, что некоторые представители службы поддержки, с которыми довелось общаться, не вникают в проблему, а сразу обвиняют пользователей в том, что они сами виноваты (естественно, так проще, чем признать возможное наличие бага и попытаться его воспроизвести).
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