Додано: Вів 15 жов, 2019 20:52

MASolomko Все 6 приглашенных человек точно не использовали никаких блокировщиков рекламы, думаю никто из них не использует блокировщики.

Браузеры тоже у всех по умолчанию, открывают ссылки из Вайбера.

Никакой подставы, у меня подозрение больше на то что может реф. ссылка неверно формируется или где-то какое-то время неправильно записывается из-за чего не срабатывает автоматизация.

Ну и пока больше всего печалит то, что некоторые представители службы поддержки, с которыми довелось общаться, не вникают в проблему, а сразу обвиняют пользователей в том, что они сами виноваты (естественно, так проще, чем признать возможное наличие бага и попытаться его воспроизвести).