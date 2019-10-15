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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1533153415351536
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:30

Re: Monobank

А правда, що обмежень на поповнення нового річного депо під 18.5% немає? Тобто більше поповнення не має щомісяця неперевищувати початкову суму вкладу? Це взагалі десь прописано?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:33

Re: Monobank

  kreuz написав:А правда, що обмежень на поповнення нового річного депо під 18.5% немає?

Неправда.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:14

Re: Monobank

Тут писали про проблемы начисления кешбека при покупке в эльдорадо. Как сейчас обстоят дела?
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Boundless
 
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