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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 09:30
Re: Monobank
А правда, що обмежень на поповнення нового річного депо під 18.5% немає? Тобто більше поповнення не має щомісяця неперевищувати початкову суму вкладу? Це взагалі десь прописано?
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Додано: Сер 16 жов, 2019 09:33
Re: Monobank
Додано: Сер 16 жов, 2019 10:14
Re: Monobank
Тут писали про проблемы начисления кешбека при покупке в эльдорадо. Как сейчас обстоят дела?
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