lbrjlkf написав:

подскажите что эта за фишка по которой могут перевести деньги с карты без реакции владельца. а я не был оповещен об этом



во что оператор ответил:



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monobank, [27.09.19 20:54]



Платеж был авторизирован платежной системой Mastercard с использованием Stand-In Parameters, согласно правилам этой платежной системы (раздел Stand-in Processing Service), что согласовано с Национальным банком Украины.



monobank, [27.09.19 20:54]



Согласно этих правил платёжная система имеет право, не дожидаясь ответа ответа от Банка при проведении авторизации - подтвердить эту операцию самостоятельно без участия банка для удобства клиента и надлежайщеё оплаты услуг в пользу торговой точки, на которые ранее были предоставлены.



monobank, [27.09.19 20:54]



В случае проведения операции таким образом - банк информируется уже постфактум - поступает извещение о том, что платежная система одобрила проведение такого рода операции.



monobank, [27.09.19 20:54]



Так как в момент подтверждения операции платежная система не оперирует данными, полученными из Банка - действительно, случаются такие ситуации, когда операции проводятся не взирая не установленные лимиты (лимит интернет-оплаты, кредитный лимит). Не выполнять такого рода требование - Банк не имеет права, так как это прямое нарушение правил платёжной системы.