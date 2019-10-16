Тобто так само, сума поповненнь в місяць = початковій сумі вкладу?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:21
Тобто так само, сума поповненнь в місяць = початковій сумі вкладу?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:32
Саме так.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:37
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:59
Хвінансовий туризм пропонуєте? Замало ліквідності наразі...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 16 жов, 2019 19:08
Додано: Сер 16 жов, 2019 19:20
В кого є карта Комси2 можна не їздити.
Повинні продумати доставку карти курєром.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|