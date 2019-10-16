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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1534153515361537
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:21

  ingtrans написав:
  kreuz написав:А правда, що обмежень на поповнення нового річного депо під 18.5% немає?

Неправда.

Тобто так само, сума поповненнь в місяць = початковій сумі вкладу?
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Саме так.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:37

  jay2004 написав:Саме так.

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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:59

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Саме так.

Усі в Універсал...з Моно геть.

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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:08

  Квесторе_поверніться написав:Усі в Універсал...з Моно геть.

По другим областям ездить - не смешно!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:20

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Усі в Універсал...з Моно геть.

По другим областям ездить - не смешно!

В кого є карта Комси2 можна не їздити.
Повинні продумати доставку карти курєром.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29720
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
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