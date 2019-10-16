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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1534153515361537
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:21

  ingtrans написав:
  kreuz написав:А правда, що обмежень на поповнення нового річного депо під 18.5% немає?

Неправда.

Тобто так само, сума поповненнь в місяць = початковій сумі вкладу?
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Саме так.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:37

  jay2004 написав:Саме так.

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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:59

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Саме так.

Усі в Універсал...з Моно геть.

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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:08

  Квесторе_поверніться написав:Усі в Універсал...з Моно геть.

По другим областям ездить - не смешно!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:20

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Усі в Універсал...з Моно геть.

По другим областям ездить - не смешно!

В кого є карта Комси2 можна не їздити.
Повинні продумати доставку карти курєром.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 21:56

а якщо КОмса5 як тоді ділить 1у? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 23:27

  ingtrans написав:lbrjlkf
Да откройте уже диспут, если уверены в своей правоте. Посты на форуме денег не вернут.


Они не вернут, если это гостиница. Гостиницы платят очень много % чтобы пользоваться специальными привилегиями. Для эксперимента можно забронировать номер, а потом отказаться. Но на самом деле быть. Как ты докажешь что тебя не было в номере?

премиум гостиницы с каким-то ремонтом и диванами кожаными заставляют платить специально только картой, чтобы воспользоваться специальными преимуществами.

PS: с другой стороны, если картой не платить, то просят залог 50$-300$ и паспорт, а если картой, то это не просят :wink:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 00:17

Зображення

ABC Banking Corporation:

https://www.abcbanking.mu/private-banki ... ebit-card/
я бы вдул!

Port Louis, Mauritius.

Заявлено что нет минимально депозита для открытия.

куча разного говна:
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