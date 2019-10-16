Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Усі в Універсал...з Моно геть.
По другим областям ездить - не смешно!
В кого є карта Комси2 можна не їздити. Повинні продумати доставку карти курєром.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ingtrans написав:lbrjlkf Да откройте уже диспут, если уверены в своей правоте. Посты на форуме денег не вернут.
Они не вернут, если это гостиница. Гостиницы платят очень много % чтобы пользоваться специальными привилегиями. Для эксперимента можно забронировать номер, а потом отказаться. Но на самом деле быть. Как ты докажешь что тебя не было в номере?
премиум гостиницы с каким-то ремонтом и диванами кожаными заставляют платить специально только картой, чтобы воспользоваться специальными преимуществами.
PS: с другой стороны, если картой не платить, то просят залог 50$-300$ и паспорт, а если картой, то это не просят
Заявлено что нет минимально депозита для открытия.
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