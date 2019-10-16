получается что можно добавить в GPay и без разницы.
Организация репатриации смертных останков
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 01:54
klug
получается что можно добавить в GPay и без разницы.
Додано: Чет 17 жов, 2019 05:53
Re: Monobank
MCC 6211, если Вы вдруг не следите за перипетиями. Но суть в другом - посты на форумах и общение с поддержкой денег не вернет. Не стоит ждать, что банк будет что-то делать по своей инициативе. Это же не техническая ошибка со стороны банка. Пришел запрос - деньги списали. А обращение к поставщику услуг было? Что он ответил?
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