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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1535153615371538
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 01:54

klug

получается что можно добавить в GPay и без разницы.

Организация репатриации смертных останков


:mrgreen:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 05:45

Квесторе_поверніться Є карта ТАС. І як відкрити?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 05:53

Re: Monobank

  proftpd66 написав:Они не вернут, если это гостиница.

MCC 6211, если Вы вдруг не следите за перипетиями. Но суть в другом - посты на форумах и общение с поддержкой денег не вернет. Не стоит ждать, что банк будет что-то делать по своей инициативе. Это же не техническая ошибка со стороны банка. Пришел запрос - деньги списали. А обращение к поставщику услуг было? Что он ответил?
ingtrans
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Monobank (15373)
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